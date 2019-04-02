Наместников: надеюсь, ещё много раз доведётся сыграть за сборную России

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Владислав Наместников рассказал, приедет ли в сборную России на чемпионат мира, если получит приглашение.



«Я ещё не знаю, как ответить на этот вопрос. В отношении ближайшего мирового первенства пока ничего не скажу. Но вообще выступать за главную команду своей страны — большая честь. Это всегда приятно. Надеюсь, ещё много раз доведётся сыграть за сборную России», — цитируют Наместникова «Известия».

Также Владислав вспомнил мировые чемпионаты в Кёльне и Париже.

«Это был мой первый чемпионат мира на взрослом уровне. И сразу первая моя медаль с национальной командой — заняли третье место. Помню, нам чуть-чуть не хватило для выхода в финал. После двух периодов вели в счёте с Канадой, но не удалось удержать преимущество — проиграли 2:4. Играли на равных, но сопернику немного больше везло. Всё-таки, когда ведешь 2:0 в начале третьего периода, это значит, что ты играешь как минимум не хуже противостоящей тебе команды», — отметил форвард.