«Оттава» — «Тампа-Бэй»: Кучеров оформил ассистентский хет-трик

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Оттава Сенаторз» принимает «Тампа-Бэй Лайтнинг. После второго периода «молнии» ведут со счётом 3:1.

На 13-й минуте лидер бомбардирской гонки Никиты Кучеров помог отличиться Янни Гурду, сделав передачу на пустые ворота.

Посмотреть видео гола можно на официальном сайте лиги.

На 28-й минуте Кучеров сделал вторую голевую передачу. Защитник Михаил Сергачёв забросил шестую шайбу в сезоне.

Также Никита принял участие в голе Брейдена Пойнта.

Кучеров набрал 125 очков в 79 матчах – 39 голов и 86 результативных передач. По передачам он установил первый результат после сезона 2006/07. Тогда на счету форварда «Сан-Хосе Шаркс» Джо Торнтона было 92 голевых паса.

В бомбардирской гонке Кучеров опережает Коннора Макдэвида из «Эдмонтон Ойлерз» на 11 очков.