«Торонто» обыграл «Айлендерс», «Нью-Джерси» — «Рейнджерс»

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Торото Мэйпл Лифс» на выезде обыграл «Нью-Йорк Айлендерс» — 2:1. В составе канадской команды отличились Калле Розен и Джон Таварес. За «островитян» забил Джордан Эберле.

На счету российского защитника «Торонто» Никиты Зайцева показатель полезности «+1», 3 броска в створ и 2 силовых приёма за 23.15 на льду (5.36 – в меньшинстве).

В параллельной встрече «Нью-Джерси Дэвилз» дома взял верх над «Нью-Йорк Рейнджерс» — 4:2.

У «дьяволов» заброшенные шайбы на счету Майлза Вуда, Трэвиса Зэйджака, Коннора Каррика и Джоуи Андерсона. В составе «синерубашечников» отличились Бретт Хауден и Филип Хитил.

У Владислава Наместникова «-1», бросок и 2 силовых приёма за 15.40. Александр Георгиев, Павел Бучневич и Егор Яковлев участия в матче не принимали.