Брэди Ткачук в дебютный сезон в НХЛ установил рекорд «Оттавы»

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» на выезде переиграл «Оттаву Сенаторз» — 5:2. У «сенаторов» голы на счету Брэди Ткачука и Макса Веронно.

Для Ткачука эта шайба стала 21-й в нынешнем сезоне и за карьеру в НХЛ. Проводящий дебютный сезон в лиге Ткачук установил рекорд «Оттавы» по голам в регулярке для игроков, не достигших 21 года. 19-летний американец побил рекорд Александра Дэйгла (20 голов, сезон-1993/94).

Одним из главных героев встречи стал лидер бомбардирской гонки Никита Кучеров, оформивший ассистентский хет-трик. Теперь на его счету 125 (39+86) очков. Два балла набрал Михаил Сергачёв – гол и результативная передача. Также у «молний» заброшенными шайбами отметились Брейден Пойнт и Стивен Стэмкос, Янни Гурд оформил дубль.