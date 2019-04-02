Плющев: в эпизодах с голами Скотта и Якупова судьи приняли ошибочные решения

Заслуженный тренер России, на протяжении двух сезонов являвшийся главным арбитром КХЛ, Владимир Плющев оценил работу судей в трёх первых матчах финальной серии Западной конференции между СКА и ЦСКА.



«Я несколько раз просматривал эпизоды с незасчитанным голом Кетова в первой игре и, наоборот, засчитанной шайбой Скоттом во второй. Уверен в том, что судьи приняли ошибочное решение в обоих эпизодах. Понимаю, какая ответственность на арбитрах. Игроки ошибаются, судьи тоже, тем не менее, когда эти ошибки влияют на результат (причём в обоих случаях в одну сторону!), это уже ни в какие рамки не лезет. В третьей игре серии, кстати, вновь судьи «смотрели кино». И вновь решение было в пользу ЦСКА, когда определили, что Якупов забивал шайбу ногой. Но ведь самого по себе движения ногой там не было! Так что и по этому эпизоду у меня большие сомнения. Шайба влетела в ворота случайно, скрикошетив от конька атакующего хоккеиста. В правилах есть пункт под № 94, где подобные ситуации чётко описываются: «Удара коньком по шайбе не было, взятие ворот должно быть засчитано».



Зрителей, которые встретили в судей свистом перед третьим периодом, вполне можно понять. Кроме незасчитанного гола было и ещё несколько странных решение. В частности дважды (!) в первые 10 минут матча определение нарушения численного состава у СКА, а также толчок Мамина в спину Кетову или нарушение Вея против Барабанова.



Москвичи действуют на грани фола. Можно за это удалять, можно – нет. Но как-то странно судьи за всё наказывают игроков СКА (взять даже далеко не очевидные наказания за нарушения численного состава), а игрокам ЦСКА прощают. Линия судейства должна быть единая для обеих команд – если наказывать за всё, то это нужно делать и по отношению к другой команде, если прощать, то и тех и других», — сказал Плющев «Чемпионату».

ЦСКА забил СКА с помощью рикошета от руки Скотта