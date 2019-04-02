«Барыс» проведёт вынесенные матчи в Алма-Ате

Хоккейный клуб «Барыс» в следующем сезоне проведёт вынесенные матчи в Алма-Ате, сообщил президент команды Борис Иванищев.



«Календаря ещё нет, но мы планируем провести домашние матчи в Алма-Ате. Ориентировочно в сентябре. Числа мы не знаем, но в Алма-Ате в этом году игры пройдут. Это точно», — приводит слова Иванищева Vesti.kz.



Подробнее о расписании и стоимости билетов станет известно позднее.



Отмечается, что в 2017 году акимом Алма-Аты Бауыржаном Байбеком эта идея уже была предложена и КХЛ её одобрила. Тем не менее «Барыс» ещё ни разу не проводил матчи в Алма-Ате.



В нынешнем сезоне «Барыс» добрался до второго раунда плей-офф, где потерпел поражение от «Авангарда».



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