«Салават» провёл 9 хитов в первом периоде, гости дважды не могли встать со льда

Хоккеисты «Салавата Юлаева» провели девять силовых приёма в первом периоде третьего матча серии с «Авангардом». Дважды игроки гостей не могли подняться со льда после ударов соперника.
В первом случае защитник Алексей Семёнов атаковал на чужом пятачке Сергея Шумакова, за что получил «2+10» за атаку в область шеи и головы. Во втором случае Филип Ларсен встретил около своих ворота Анселя Галимова, судьи не зафиксировали нарушения правил.
На счету игроков «Авангарда» два силовых приёма в первом периоде.
Посмотреть видео также можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
Посмотреть видео также можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
«Салават Юлаев»:
Метсола (Кареев);
Панин — Ларсен, Умарк — Кемппайнен — Хартикайнен;
Арзамасцев — Коледов, Ткачёв — Бурмистров — Кугрышев;
Сергеев — Семёнов, Жарков — Кадейкин — Солодухин;
Елизаров, Скориков, Гиматов — Хохряков — Майоров.
«Авангард»:
Бобков (Налимов);
Медведев — Франсон, Столберг — Деарне — Бек;
Емелин — Покка, Широков — Семёнов — Манукян;
Пивцакин — Чудинов, Шумаков — Фисенко — Галимов;
Мартынов, Яремчук, Зернов — Стась — Петров.