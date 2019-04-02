«Салават» провёл 9 хитов в первом периоде, гости дважды не могли встать со льда

Хоккеисты «Салавата Юлаева» провели девять силовых приёма в первом периоде третьего матча серии с «Авангардом». Дважды игроки гостей не могли подняться со льда после ударов соперника.



В первом случае защитник Алексей Семёнов атаковал на чужом пятачке Сергея Шумакова, за что получил «2+10» за атаку в область шеи и головы. Во втором случае Филип Ларсен встретил около своих ворота Анселя Галимова, судьи не зафиксировали нарушения правил.



На счету игроков «Авангарда» два силовых приёма в первом периоде.

Посмотреть видео также можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Посмотреть видео также можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.



«Салават Юлаев»:



Метсола (Кареев);

Панин — Ларсен, Умарк — Кемппайнен — Хартикайнен;

Арзамасцев — Коледов, Ткачёв — Бурмистров — Кугрышев;

Сергеев — Семёнов, Жарков — Кадейкин — Солодухин;

Елизаров, Скориков, Гиматов — Хохряков — Майоров.



«Авангард»:



Бобков (Налимов);

Медведев — Франсон, Столберг — Деарне — Бек;

Емелин — Покка, Широков — Семёнов — Манукян;

Пивцакин — Чудинов, Шумаков — Фисенко — Галимов;

Мартынов, Яремчук, Зернов — Стась — Петров.