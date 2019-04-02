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«Салават Юлаев» — «Авангард». Платная прямая трансляция
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16:50 Мск
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«Салават» провёл 9 хитов в первом периоде, гости дважды не могли встать со льда

«Салават» провёл 9 хитов в первом периоде, гости дважды не могли встать со льда
Хоккей / КХЛ

Хоккеисты «Салавата Юлаева» провели девять силовых приёма в первом периоде третьего матча серии с «Авангардом». Дважды игроки гостей не могли подняться со льда после ударов соперника.

В первом случае защитник Алексей Семёнов атаковал на чужом пятачке Сергея Шумакова, за что получил «2+10» за атаку в область шеи и головы. Во втором случае Филип Ларсен встретил около своих ворота Анселя Галимова, судьи не зафиксировали нарушения правил.

На счету игроков «Авангарда» два силовых приёма в первом периоде.

Посмотреть видео также можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Посмотреть видео также можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

«Салават Юлаев»:

Метсола (Кареев);
Панин — Ларсен, Умарк — Кемппайнен — Хартикайнен;
Арзамасцев — Коледов, Ткачёв — Бурмистров — Кугрышев;
Сергеев — Семёнов, Жарков — Кадейкин — Солодухин;
Елизаров, Скориков, Гиматов — Хохряков — Майоров.

«Авангард»:

Бобков (Налимов);
Медведев — Франсон, Столберг — Деарне — Бек;
Емелин — Покка, Широков — Семёнов — Манукян;
Пивцакин — Чудинов, Шумаков — Фисенко — Галимов;
Мартынов, Яремчук, Зернов — Стась — Петров.

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