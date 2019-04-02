В первом периоде встречи уфимского «Салавата Юлаева» и хоккейного клуба «Авангард» команда хозяев забросила три шайбы усилиями Артёма Сергеева, Йоонаса Кемппайнена и Теэму Хартикайнена. После перерыва «Авангард» заменил голкипера Игоря Бобкова на Ивана Налимова.
«Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.
«Салават Юлаев»:
Метсола (Кареев);
Панин — Ларсен, Умарк — Кемппайнен — Хартикайнен;
Арзамасцев — Коледов, Ткачёв — Бурмистров — Кугрышев;
Сергеев — Семёнов, Жарков — Кадейкин — Солодухин;
Елизаров, Скориков, Гиматов — Хохряков — Майоров.
«Авангард»:
Бобков (Налимов);
Медведев — Франсон, Столберг — Деарне — Бек;
Емелин — Покка, Широков — Семёнов — Манукян;
Пивцакин — Чудинов, Шумаков — Фисенко — Галимов;
Мартынов, Яремчук, Зернов — Стась — Петров.
«Салават» — «Авангард»: гости заменили Бобкова на Налимова после 20 минут