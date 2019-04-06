Кучеров повторил рекорд Могильного по очкам за один сезон НХЛ для россиян

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Бостон Брюинз» принимает «Тампа-Бэй Лайтнинг». В ходе третьего периода «молнии» ведут со счётом 4:2.

Бомбардирская раскладка Кучерова в сезоне-2018/19

Лидер бомбардирской гонки Никита Кучеров отметился голом. Благодаря этому российский форвард достиг отметки 127 очков в нынешнем регулярном сезоне. Кучеров повторил рекорд Александра Могильного по очкам за один сезон НХЛ для россиян. Рекорд Могильного был установлен в сезоне-1992/93.

Кучеров набрал 127 очков в 82 матчах (41 гол и 86 результативных передач). Никита стал первым игроком за 13 лет, набравшим 125 очков в регулярке. В сезоне-2005/06 форвард «Сан-Хосе Шаркс» Джо Торнтон набрал 125 (29+96) баллов.

Посмотреть видео можно в «твиттере» НХЛ.