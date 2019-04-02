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Кучеров и рекорд Могильного по очкам за сезон в НХЛ для россиян, онлайн

НХЛ
«Чемпионат»
Фото: Mike Carlson/Getty Images
Кучеров готов побить русский рекорд НХЛ всех времён! LIVE
Осталось три матча и два очка до Александра Могильного.
Хоккей / НХЛ
НХЛ - регулярный чемпионат
03 апреля 2019, среда. 02:30 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа

18:00. Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров набрал 125 очков в 79 матчах – 39 голов и 86 результативных передач. Он стал первым игроком за 13 лет, продемонстрировавшим такой результат. В сезоне-2005/06 форвард «Сан-Хосе Шаркс» Джо Торнтон также набрал 125 (29+96) баллов. Уже 3 апреля (мск) Кучеров может побить российский рекорд НХЛ по количеству очков за сезон, принадлежащий Александру Могильному – 127 баллов в сезоне-1992/93.

В ночь на 3 апреля (начало — в 2:30 мск) «Тампа-Бэй Лайтинг» проведёт очередной матч регулярного чемпионата НХЛ с «Монреаль Канадиенс». «Чемпионат» будет следить за этой игрой в режиме LIVE.

Кучеров стал 9-м европейцем в истории НХЛ по количеству очков за сезон
5 россиян набирали в НХЛ больше 110 очков за сезон. Кучеров обгонит всех?
Овечкин и Малкин первые в очереди, а потом можно взяться за рекорды Фёдорова и Могильного.
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