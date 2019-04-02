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Женская НХЛ будет расширена до семи команд

Женская НХЛ будет расширена до семи команд
Хоккей / Прочие

Женская версия Национальной хоккейной лиги будет расширена до семи команд, сообщает ESPN со ссылкой на комиссара организации Дэни Рилан.

Новичками лиги должны стать команды Торонто и Монреаля. Рилан сообщила, что комиссар НХЛ Гэри Беттмэн от имени лиги согласился значительно увеличить финансовую поддержку NWHL.

В нынешнем сезоне в чемпионате женской НХЛ выступало пять клубов — «Миннесота Уайткапс», «Баффало Бьютс», «Бостон Прайд», «Метрополитан Риветерс» и «Коннектикут Уэйл».

Женская НХЛ (NWHL) — женская хоккейная лига, созданная в 2015 году под патронатом НХЛ. Комиссар — Дани Рилан. Главный трофей — Кубок Изобель. Российские хоккеистки ранее несколько раз приглашались в команды женской НХЛ.

Источник: ESPN US Сообщить об ошибке
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