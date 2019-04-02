Женская НХЛ будет расширена до семи команд

Женская версия Национальной хоккейной лиги будет расширена до семи команд, сообщает ESPN со ссылкой на комиссара организации Дэни Рилан.



Новичками лиги должны стать команды Торонто и Монреаля. Рилан сообщила, что комиссар НХЛ Гэри Беттмэн от имени лиги согласился значительно увеличить финансовую поддержку NWHL.



В нынешнем сезоне в чемпионате женской НХЛ выступало пять клубов — «Миннесота Уайткапс», «Баффало Бьютс», «Бостон Прайд», «Метрополитан Риветерс» и «Коннектикут Уэйл».



Женская НХЛ (NWHL) — женская хоккейная лига, созданная в 2015 году под патронатом НХЛ. Комиссар — Дани Рилан. Главный трофей — Кубок Изобель. Российские хоккеистки ранее несколько раз приглашались в команды женской НХЛ.