Защитник «Вашингтона» Кемпны выбыл на четыре-шесть месяцев

Защитник клуба Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» Михал Кемпны выбыл до конца нынешнего сезона, сообщает Washington Post. Хоккеист перенёс операцию после разрыва подколенного сухожилия. Ожидаемое время восстановления составляет от четырёх до шести месяцев.



28-летний Кемпны в текущем регулярном чемпионате принял участие в 71 встрече и записал в актив 25 (6+19) баллов при показателе полезности «+24» и 60 минутах штрафного времени. Кемпны проводил на площадке около 19 минут за матч.



Кемпны — обладатель Кубка Стэнли в составе «Вашингтона», ранее в НХЛ играл за «Чикаго Блэкхоукс». В активе защитника — один сезон в «Авангарде».



Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте»

Турнирная сетка и пары плей-офф НХЛ! LIVE Следим, кто и с кем сыграет в первом раунде розыгрыша Кубка Стэнли — 2019.