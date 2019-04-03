49 сейвов Кэмпбелла помогли «Лос-Анджелесу» обыграть «Аризону» в гостях

«Лос-Анджелес Кингз» победил «Аризону Койотс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на стадионе «Хила Ривер-Арена» в Глендейле и закончилась со счётом 3:1 (0:0, 1:1, 2:0) в пользу гостей.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

Главным героем встречи стал голкипер «Кингз» Джек Кэмпбелл, который отразил 49 бросков из 50. Голами в составе победителей отметились: Кайл Клиффорд, Тревор Льюис и Дрю Даути.

Российский нападающий «Лос-Анджелеса» Илья Ковальчук провёл на льду 10 минут 10 секунд, нанёс два броска в створ ворот и не отметился результативными действиями.

В параллельном матче «Ванкувер Кэнакс» дома обыграл «Сан-Хосе Шаркс» — 4:2 (1:2, 0:0, 3:0). Для «Кэнакс» эта победа стала третьей кряду.