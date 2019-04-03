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49 сейвов Кэмпбелла помогли «Лос-Анджелесу» обыграть «Аризону» в гостях

49 сейвов Кэмпбелла помогли «Лос-Анджелесу» обыграть «Аризону» в гостях
Хоккей / НХЛ

«Лос-Анджелес Кингз» победил «Аризону Койотс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на стадионе «Хила Ривер-Арена» в Глендейле и закончилась со счётом 3:1 (0:0, 1:1, 2:0) в пользу гостей.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

Главным героем встречи стал голкипер «Кингз» Джек Кэмпбелл, который отразил 49 бросков из 50. Голами в составе победителей отметились: Кайл Клиффорд, Тревор Льюис и Дрю Даути.

Российский нападающий «Лос-Анджелеса» Илья Ковальчук провёл на льду 10 минут 10 секунд, нанёс два броска в створ ворот и не отметился результативными действиями.

В параллельном матче «Ванкувер Кэнакс» дома обыграл «Сан-Хосе Шаркс» — 4:2 (1:2, 0:0, 3:0). Для «Кэнакс» эта победа стала третьей кряду.

НХЛ - регулярный чемпионат
03 апреля 2019, среда. 05:00 МСК
Аризона Койотс
Глендейл
1 : 3
0:0, 1:1, 0:2
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
1:0 – Ричардсон (Хиностроза) – 36:06 (5x5), 1:1 – Клиффорд (Тоффоли, Кемпе) – 39:59 (5x5), 1:2 – Льюис (Клиффорд) – 43:29 (5x5), 1:3 – Даути – 59:15 (en)
НХЛ - регулярный чемпионат
03 апреля 2019, среда. 05:00 МСК
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
4 : 2
1:2, 0:0, 3:0
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
1:0 – Пирсон (Хорват, Эрикссон) – 01:28 (5x5), 1:1 – Лабанк (Диллон, Торнтон) – 05:09 (5x5), 1:2 – Павелски (Гертл, Торнтон) – 10:47 (5x4), 2:2 – Пирсон (Эрикссон, Хорват) – 51:18 (5x5), 3:2 – Гранлунд (Шаллер, Бьега) – 53:39 (5x5), 4:2 – Стечер (Эдлер) – 58:30 (en)
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