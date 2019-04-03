Пять игроков из КХЛ вошли в состав сборной Финляндии на контрольные матчи

Федерация хоккея Финляндии на официальном сайте объявила состав национальной команды на контрольные матчи со сборной Дании в рамках подготовки к чемпионату мира 2019 года. В состав финнов вошли пять представителей Континентальной хоккейной лиги.

Вратари: Ээту Лаурикайнен и Юсси Оикинуора.

Защитники: Оливер Каски, Миика Койвисто («Динамо» Москва), Отто Лескинен, Яркко Парикка, Тармо Реунанен, Тони Сунд и Юусо Вайнио.

Нападающие: Марко Анттила («Йокерит»), Ханнес Бьорнинен, Анрей Хакулинен, Артту Иломяки, Каапо Какко, Йоэль Кивиранта, Ээту Луостаринен, Сакари Маннинен («Йокерит»), Алекси Мустонен, Йоонас Няттинен («Нефтехимик»), Артту Руотсалайнен, Йере Саллинен, Вели-Матти Савинайнен («Куньлунь Ред Стар») и Ээмели Суоми.