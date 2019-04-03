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Пять игроков из КХЛ вошли в состав сборной Финляндии на контрольные матчи

ЧМ-2019
ЧМ-2019
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  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Пять игроков из КХЛ вошли в состав сборной Финляндии на контрольные матчи
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019

Федерация хоккея Финляндии на официальном сайте объявила состав национальной команды на контрольные матчи со сборной Дании в рамках подготовки к чемпионату мира 2019 года. В состав финнов вошли пять представителей Континентальной хоккейной лиги.

Вратари: Ээту Лаурикайнен и Юсси Оикинуора.

Защитники: Оливер Каски, Миика Койвисто («Динамо» Москва), Отто Лескинен, Яркко Парикка, Тармо Реунанен, Тони Сунд и Юусо Вайнио.

Нападающие: Марко Анттила («Йокерит»), Ханнес Бьорнинен, Анрей Хакулинен, Артту Иломяки, Каапо Какко, Йоэль Кивиранта, Ээту Луостаринен, Сакари Маннинен («Йокерит»), Алекси Мустонен, Йоонас Няттинен («Нефтехимик»), Артту Руотсалайнен, Йере Саллинен, Вели-Матти Савинайнен («Куньлунь Ред Стар») и Ээмели Суоми.

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