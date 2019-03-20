В Европе растёт будущая звезда НХЛ. А кто станет новым Овечкиным в России?

Без игры нет развития. Чем выше уровень соревнований, тем быстрее растёт хоккеист. Вспомните, где начинал Кирилл Капризов или Илья Сорокин. Им, желторотым юнцам, доверили быть лидерами в «Кузне». Таких примеров много, в «Йокерите» второй год подряд играют классные молодые нападающие, Игорь Гераськин с 19 лет выходит в одном из ударных звеньев «Северстали», перечислять можно и дальше. Мы решили разобраться, как работают с молодёжью в главных европейских лигах – шведской, финской и швейцарской. Посмотреть цифры и сравнить с КХЛ.



В каждой лиге мы рассматривали игроков не старше 1999 года рождения и оценили четыре параметра – количество игроков разных годов рождения (1999-2002), количество проведённых матчей, количество очков и среднее игровое время.

Год рождения

* В скобках указано количество российских игроков

Прочерк в графе «2002 г.р.» в КХЛ объясняется просто – 16-летним здесь играть нельзя. И даже в 17 лет пробиться в основную команду практически невозможно, это удалось только Василию Подколзину из СКА и Денису Почивалову из «Торпедо».

Подколзин стал первым игроком, родившимся в XXI веке и сыгравшим в матче КХЛ

В других лигах 16-летних тоже придерживают, и даже лидеры юниорской сборной Швеции Лукас Раймонд и Александр Холтц сыграли 10 и 3 матча соответственно. А в 17 лет талантливые юниоры не только начинают играть, а некоторые даже выходят на первые роли в своих клубах. Одним из самых ярких примеров является защитник «Брюнеса» Виктор Сёдерстрём (4+3 очков в 43 матчах и 17 минут в среднем за игру), а также молодое дарование Каапо Какко.

По количеству 18-летних КХЛ серьёзно уступает (надо учитывать, что у нас 25 клубов, в Швеции – 14, в Финляндии – 15), и только ближе к 20 годам хоккеисты получают реальный шанс пробиться в основную команду.

Игры

* Дополнительно каждый показатель приводится отдельно по нападающим и защитникам (в формате «1-1»).

SHL выглядит лидером по всем показателям – там больше всего игроков, и сразу 24 человека провели не меньше 30 матчей в сезоне. Среди них стоит отметить 18-летнего проспекта «Питтсбурга» Филипа Хэллендера (45 матчей за «Тимру»), который сыграл на МЧМ-2019, а в следующем году должен стать одним из лидеров шведской молодёжки, габаритного защитника «Линчёпинга» Адама Гиннинга и второго снайпера «Фрёлунды» Самуэля Фагемо.



В Финляндии тоже не боятся активно использовать молодёжь, причём делают это как лидеры, так и аутсайдеры чемпионата. Сразу семеро игроков в этой лиге перевалили за отметку в 50 матчей, а лидером по этому показателю стал 18-летний защитник Микко Кокконен из «Йукурита». Для него сезон стал прорывным, он скакнул из второй лиги и молодёжной команды во вторую пару главной команды. В молодёжке ему уже делать нечего, но так как «Йукурит» в плей-офф не попал, он и там успел сыграть один матч (и набрал 2+1). В главной лиге он забил три гола и отдал много крутых передач.

Видео можно посмотреть в «твиттере» Йокке Невалайнена.



В КХЛ только трое молодых игроков сыграли не меньше 50 матчей. Это всё тот же Кравцов и два иностранца – Эмиль Гегерис («Динамо» Рига) и Адам Лишка («Слован»). Стоит также отметить нападающего «Адмирала» Глеба Зайцева и защитников Александра Романова (ЦСКА) и Илью Морозова («Сибирь»). Последние двое вместе с Кравцовым – единственные игроки молодёжной сборной России, которые сыграли более 40 матчей.

В Швейцарии прослеживается тенденция доверять исключительно защитникам. Кстати, все они (плюс нападающий Свен Лойенбергер) – участники последнего МЧМ, и не играют не только часто, но и довольно много (в среднем не меньше 10 минут).

Игровое время

В КХЛ молодым не слишком доверяют в «Ак Барсе», «Автомобилисте», «Авангарде» и СКА – в состав игроки попадают лишь изредка, и получают при этом минимум времени на льду. В «Тракторе», который славится своей школой, из игроков до 20 лет в этом сезоне играл только Виталий Кравцов.



Доверяют не просто сидеть на скамейке, а полноценно играть, в первую очередь в «Локомотиве». Коваленко, Денисенко и Слепец провели не менее 10 матчей в регулярном чемпионате, их время колебалось от 7,5 до 11 с лишним минут. А защитник Мисюль сыграл лишь три матча, зато был задействован по максимуму (14.40) и на него продолжают рассчитывать в плей-офф. Не стоит забывать и о вратаре Данииле Исаеве, который провёл три полноценных матча, и ещё дважды выходил на замену. Помимо ярославцев стоит выделить «Динамо», в котором дали шанс пяти молодым игрокам (никто из них не проводил на льду менее пяти минут), а также «Магнитку» и «Северсталь».

Многодетный отец. 15 игроков, которых раскрыл Квартальнов Никто из тренеров так не доверяет молодым.

Если посмотреть на таблицу, то КХЛ по сравнению с другими лигами начинает серьёзно проседать по части игроков, которые играют более 10 минут за матч. В Финляндии, скажем, обратная практика – практически все, кого заявляют на матч, хоть пять минут, но получают (чаще – больше). Действующие чемпионы мира среди молодёжи, защитники Вилле Хейнола и Оскари Лаасконен и вовсе играют по 19-20 минут за матч. Швейцарский чемпионат стоит особняком, молодёжь там подпускают к основе с большой осторожностью.



Показателен пример скандинавских стран, которые в последние годы поставили выпуск талантов на поток, причём не только собственных. Сразу 13 человек играют много, среди них один из лучших словацких защитников и участник трёх МЧМ Мартин Фегервары, нападающий Исак Лундерстрём, уже успевший провести 15 матчей в НХЛ, один из фаворитов драфта-2019 Каппо Какко, Алекси Хепониеми и прочие, и прочие.

Очки

Результативные баллы всегда даются нелегко, тем более неопытным игрокам. Единоличный лидер по количеству очков среди молодёжи в КХЛ — Кравцов (8+13). Неплохо, но после плей-офф-2018, от него, конечно, ждали большего. А если бы Кристиан Весалайнен (17 очков в 30 матчах) приехал в «Йокерит» пораньше, то вполне мог бы и обогнать челябинца и стать самым результативным молодым игроком сезона. По 10 очков на счету Лишки и Глеба Зайцева, но и играли они больше других.

Видео можно посмотреть в «твиттере» KHL.



В Швеции очков не набирали только те, кого ещё только подпускают к основе. В основном они провели по 1-3 матча, а большую часть сезона отыграли в молодёжной лиге. Таких ребят много, но достаточно и тех, кто уже выбился в лидеры. Эмиль Бемстрём – лучший снайпер лиги и второй бомбардир «Юргордена», помог команде выйти в плей-офф с четвёртого места. 10 из 23 своих голов он забил в большинстве.

Видео можно посмотреть в «твиттере» «Юргордена».

Александр Тексье в прошлом году дебютировал за сборную Франции на чемпионате мира, а в этом сезоне вдвое превзошёл личный рекорд результативности (41 очко) и сейчас уже уехал в фарм-клуб «Коламбуса». Летом он попробует попасть в основу команды НХЛ. Автор золотого гола на МЧМ-2019 Каапо Какко установил рекорд Финской лиги по количеству голов в возрасте до 19 лет, побив достижение Александра Баркова. С течением сезона он прибавлял и прибавлял и завершил регулярку с 22 заброшенными шайбами. Алекски



Хепониеми в дебютном сезоне за «Кярпят» набрал 46 очков – потрясающий результат даже для взрослых игроков. Понятно, почему Финляндия выходит в лидеры мирового хоккея – обтесавшись среди мужиков в раннем возрасте, финской молодёжи не требуется раскачка в НХЛ, и стройными рядами из Европы идут новые Ахо, Лайне и Рантанены.



Молодёжь в NLA и в плане результативности выглядит скромно. Это может объясняться тем, что в Швейцарию с удовольствием едут качественные легионеры, и выйти на первые роли там непросто.

Вратари

В КХЛ в этом сезоне сыграли четыре молодых вратаря. Пётр Кочетков был признан лучшим голкипером МЧМ-2019, но за «Сочи» провёл лишь два матча, а большую часть сезона отыграл в ВХЛ. Им уже интересуется СКА, надеемся, в следующем сезоне у Кочеткова будет больше игровой практики в КХЛ. Даниил Тарасов из «Салавата Юлаева» также сыграл на МЧМ-2019, а свой шанс получил в поездке клуба на Дальний Восток в конце сезона, куда уфимцы отправились без ряда лидеров. Дмитрий Квартальнов не боялся доверять молодому Даниилу Исаеву, который провёл три полноценных матча за «Локомотив» и ещё дважды выходил на замену. Вполне возможно, в следующем сезоне он уже станет полноценным вторым номером.

В Швеции молодые вратари не пользуются спросом и лишь пару раз выходили на замену. А в чемпионате Финляндии, где традиционно сильная вратарская школа, молодёжи пробиться куда легче. Ласси Лехтинен на МЧМ-2019 был третьим вратарём, а в «Лукко» является первым номером, затащил команду в плей-ин, а затем и в плей-офф.

«Илвес», который в регулярке занял восьмое место, в плей-ин положился на 18-летнего Лукаша Достала и не прогадал, команда вышла в следующий раунд. Голкипер здорово проявил себя на МЧМ-2019 и показывает хорошую статистику в лиге.

На МЧМ в 17 лет – значит гений? Большое исследование за 20 лет Подколзин станет новым Малкиным или Филатовым?