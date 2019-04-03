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«Рубин» обыграл в овертайме «Торос» в третьем матче полуфинала ВХЛ

«Рубин» обыграл в овертайме «Торос» в третьем матче полуфинала ВХЛ
Хоккей / ВХЛ

«Рубин» встречался с «Торосом» в третьем матче полуфинальной серии Высшей хоккейной лиги. Игра состоялась в Тюмени и закончилась со счётом 2:1 ОТ в пользу хозяев.

Сетка плей-офф Высшей хоккейной лиги

Первый период не порадовал болельщиков заброшенными шайбами. Во втором игровом отрезке тюменская команда открыла счёт благодаря точному броску Дениса Давыдова. Гости восстановили паритет за полторы минуты до окончания третьего периода стараниями Артёма Чернова — его бросок перевёл встречу в овертайма. На четвёртой минуте минуте дополнительного времени победу хозяевам принёс Станислав Тунхузин.

«Рубин» одержал первую победу в серии и сократил отставание до минимума — 1-2. Четвёртый матч пройдёт в Тюмени завтра, 4 апреля.

ВХЛ - плей-офф. 1/2 финала. 3-й матч
03 апреля 2019, среда. 17:00 МСК
Рубин
Тюмень
2 : 1
0:0, 1:0, 0:1, 1:0
Торос
Нефтекамск
1:0 – Давыдов – 37:39 (5x5), 1:1 – Чернов (Баранов) – 58:32 (5x5), 2:1 – Тунхузин (Коротков) – 63:59 (5x5)
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