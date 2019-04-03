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СКА — ЦСКА. Платная прямая трансляция
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19:20 Мск
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СКА — ЦСКА: гол гостей отменили, так как шайба ранее покинула пределы льда

СКА — ЦСКА: гол гостей отменили, так как шайба ранее покинула пределы льда
Хоккей / КХЛ

Судейская бригада отменила второй гол ЦСКА в четвёртом матче серии финала Западной конференции со СКА. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. Московские «армейцы» ведут в серии со счётом 2-1.

После видеопросмотра арбитры определили, что шайба перед взятием ворот питерского клуба покинула пределы площадки.

СКА

Шестёркин (Хелльберг)
Гавриков — Рундблад, Гусев — Прохоркин — Барабанов
Хафизуллин — Белов, Тихонов — Бывальцев — Плотников
Рукавишников — Херсли, Якупов — Коскиранта — Карпов
Зуб, Каблуков — Мальцев — Кетов, Жук

ЦСКА

Сорокин (Юханссон)
Нестеров — Марченко, Капризов — Вей — Григоренко
Дальбек — Робинсон, Калинин — Андронов — Скотт
Пашнин — Науменков, Окулов — Шалунов — Карнаухов
Ртищев, Слепышев — Светлаков — Телегин

Посмотреть видео эпизода можно также на официальном сайте КХЛ.

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