СКА — ЦСКА: гол гостей отменили, так как шайба ранее покинула пределы льда

Судейская бригада отменила второй гол ЦСКА в четвёртом матче серии финала Западной конференции со СКА. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. Московские «армейцы» ведут в серии со счётом 2-1.



После видеопросмотра арбитры определили, что шайба перед взятием ворот питерского клуба покинула пределы площадки.

СКА



Шестёркин (Хелльберг)

Гавриков — Рундблад, Гусев — Прохоркин — Барабанов

Хафизуллин — Белов, Тихонов — Бывальцев — Плотников

Рукавишников — Херсли, Якупов — Коскиранта — Карпов

Зуб, Каблуков — Мальцев — Кетов, Жук



ЦСКА

Сорокин (Юханссон)

Нестеров — Марченко, Капризов — Вей — Григоренко

Дальбек — Робинсон, Калинин — Андронов — Скотт

Пашнин — Науменков, Окулов — Шалунов — Карнаухов

Ртищев, Слепышев — Светлаков — Телегин

Посмотреть видео эпизода можно также на официальном сайте КХЛ.