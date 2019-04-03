СКА — ЦСКА: гол гостей отменили, так как шайба ранее покинула пределы льда

Судейская бригада отменила второй гол ЦСКА в четвёртом матче серии финала Западной конференции со СКА. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. Московские «армейцы» ведут в серии со счётом 2-1.
После видеопросмотра арбитры определили, что шайба перед взятием ворот питерского клуба покинула пределы площадки.
СКА
Шестёркин (Хелльберг)
Гавриков — Рундблад, Гусев — Прохоркин — Барабанов
Хафизуллин — Белов, Тихонов — Бывальцев — Плотников
Рукавишников — Херсли, Якупов — Коскиранта — Карпов
Зуб, Каблуков — Мальцев — Кетов, Жук
ЦСКА
Сорокин (Юханссон)
Нестеров — Марченко, Капризов — Вей — Григоренко
Дальбек — Робинсон, Калинин — Андронов — Скотт
Пашнин — Науменков, Окулов — Шалунов — Карнаухов
Ртищев, Слепышев — Светлаков — Телегин
Посмотреть видео эпизода можно также на официальном сайте КХЛ.