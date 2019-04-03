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И. Воробьёв: на каждой пресс-конференции будете спрашивать про Дацюка?

И. Воробьёв: на каждой пресс-конференции будете спрашивать про Дацюка?
Хоккей / КХЛ

Главный тренер СКА Илья Воробьёв проанализировал игру команды в четвёртом матче серии с ЦСКА (3:1, 2-2 в серии).

«Увидите ли вы Дацюка? На каждой пресс-конференции будете этот вопрос задавать? Когда будет готов, тогда увидим.

Удаления нас подвели. Первая смена была хорошей, потом большинство-меньшинство, немного с ритма выпали. С ритма выпали, но во втором и третьем периоде здорово сыграли.

Могу ли жёны повлиять на игру? Если дома всё хорошо, хоккеист лучше играет.

Изменения с матчами в Москве? Я вам всё мог сказать, смысл? Были некоторые изменения. Забросили три шайбы, значит, молодцы. Мы ищем ключи, ребята больше лезут на ворота», — передаёт слова Воробьёва корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

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