Кожевников: СКА вновь переиграл ЦСКА в третьем периоде

Двукратный олимпийский чемпион, ныне эксперт Александр Кожевников считает, что после победы СКА в четвертом матче финала Западной конференции психологическое преимущество перешло к питерскому клубу и ЦСКА нужно полностью перестроиться, чтобы успешно сыграть в пятой встрече серии.

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«Бесспорно, в психологическом плане питерцы теперь находятся куда в лучшем положении. Им удалось выравнять ситуацию в серии. Они молодцы. Дважды уступали в счёте, но это не мешало команде в ходе встречи перехватывать инициативу и дожимать соперника.



Победу СКА предопределили сплочённость команды и лучшая реализация голевых моментов. За исключением начала первого периода, СКА выглядел предпочтительнее, больше атаковал, больше создавал моментов. ЦСКА же, с его мощной атакой, решил опять отсидеться в обороне и поплатился за это. В третьих периодах двух питерских матчей СКА переигрывал соперника.



Что касается отменённого гола, то шайба покинула площадку. Раньше этих закруглений у ворот не было и шайба просто вылетела бы за пределы. Со стороны ЦСКА претензий не было, поэтому не вижу смысла вообще обсуждать этот эпизод.



Наверное, самый тяжёлый вопрос тот, что касается дальнейшего развития событий в серии. Всё очень непредсказуемо. Победит та команда, которая будет больше атаковать, действовать острее, а не сидеть в обороне и играть в откат. Если москвичи хотят вернуть себе лидерство в серии, им необходимо полностью перестроиться», — сказал Кожевников в интервью «Чемпионату».