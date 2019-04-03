СКА снова должен был проиграть. Его спас борт, а потом бросил Прохоркин

Шестёркин и Прохоркин сохранили СКА надежду

Третий матч финала Кубка Гагарина в Западной конференции между СКА и ЦСКА должен был стать ключевым моментом серии. Подопечные Игоря Никитина, выигравшие оба матча на домашнем льду, упустили реальный шанс предрешить исход всего противостояния. Сделай Михаил Григоренко счёт 2:0 в самом начале второго периода, и можно было бы не сомневаться в победе ЦСКА не только в матче, но и в серии. Такого преимущества столь мастеровитая команда, скорее всего, бы уже не упустила. Однако Игорь Шестёркин совершил сумасшедший сейв, который перевернул ход встречи на 180 градусов.

Григоренко: Шестёркин сделал хороший сейв, нужно было лучше бросать

«Армейцы» Санкт-Петербурга, вдохновлённые игрой голкипера, сумели восстановить равновесие усилиями Александра Барабанова. А в овертайме серию из девяти поражений СКА в матчах с принципиальным соперником прервал Николай Прохоркин. Гол Прохоркина стал настоящим украшением матча. 25-летний форвард оказался один в окружении пятерых игроков ЦСКА и всё равно смог забрать шайбу и пробить Илью Сорокина. А ведь в первых двух матчах Николаю не находилось места даже в составе СКА. В ведущем сочетании санкт-петербургского клуба выходил то Алексей Бывальцев, то Михаил Мальцев, зато Прохоркин по не раскрываемым причинам сидел на трибунах. При всём уважении к Бывальцеву и Мальцеву ни один из них и близко не сравнится с Прохоркиным по своему потенциалу. Что и доказал сам Прохоркин, ставший икс-фактором третьего матча.

«Коля молодец, выцарапал у четверых». Прохоркин вернул СКА в серию Он оказался один в окружении пятерых игроков ЦСКА и всё равно смог забрать шайбу и пробить Сорокина.

Точка невозврата или переломный момент?

Впрочем, перед четвёртой игрой диспозиция в серии радикальным образом не изменилась. Серия по-прежнему находилась в руках московского клуба. Победа в повторном матче в Санкт-Петербурге приближала ЦСКА на расстояние одного шага от выхода в финал Кубка Гагарина. Четвёртый матч серии мог стать для СКА переломным моментом во всём плей-офф или точкой, откуда уже можно не вернуться.

«Армейцы» Питера не могут реализовать свой потенциал, играют не очень уверенно и азартно, отсутствует спортивная наглость, раскованность. А без этих качеств в плей-офф далеко не пройдёшь. Задача СКА — вывести ЦСКА из равновесия, сделать серию более эмоциональной и открытой. Но пока она получается суховатой, что на пользу именно «армейцам» Москвы. Они по-прежнему хозяева положения», – заметил трёхкратный олимпийский чемпион Виталий Давыдов.

«Тяжело сказать, чего ждать от четвёртой игры. СКА в шаге от того, чтобы начать серию с нуля. ЦСКА однозначно не будет форсировать события, поэтому думаю, что команды сыграют ещё более аккуратно. И очень интересно, как начнут встречу хозяева площадки», – делился ожиданиями от игры заслуженный мастер спорта Александр Гуськов.

Дацюк не вернулся

Главной предматчевой интригой вновь являлся состав хозяев. А именно ответ на вопрос, появится в заявке «армейцев» Павел Дацюк или нет. К сожалению, для болельщиков санкт-петербургского клуба ответ был отрицательным. Дацюк, получивший травму по ходу серии с «Локомотивом», всё ещё не набрал оптимальной формы и помочь команде не может. Других оснований у Ильи Воробьёва менять победный состав не нашлось. Сохранил место в составе даже шведский защитник Патрик Херсли, допустивший грубейшую ошибку в третьем матче.

СКА — ЦСКА: вернувшийся в состав хозяев Херсли привёз гол в свои ворота

В свою очередь наставник ЦСКА произвёл три перестановки. В состав московского клуба вернулись нападающие Грег Скотт, Константин Окулов и защитник Михаил Науменков, вне заявки соответственно остались Янник Хансен, Максим Мамин и Артём Блажиевский. Отдельно необходимо сказать о возвращении Окулова. Константин стал главным героем ЦСКА в серии второго раунда с московским «Динамо», однако первые матчи финала конференции воспитаннику новосибирской школы хоккея откровенно не удались. Среднее игровое время Константина колебалось около 10 минут, а КПД стремилось к нулю. Получив право на отдых в предыдущем матче, в четвёртой игре Окулов снова оказался в привычной связке с Максимом Шалуновым.

Науменков наказал СКА за ужасную игру в большинстве

Первый матч в Питере начался с двух удалений СКА за нарушение численного состава. В этом матче хозяева решили продолжить традицию крайне необязательных удалений. Шестёркин выронил клюшку, и Давид Рундблад бросился на помощь голкиперу, вот только лучше бы он этого не делал. Шведский защитник пододвинул клюшку к Шестёркину вместо того, чтобы взять её со льда и отдать в руки вратарю. Как итог – очевидное удаление и прекрасный шанс ЦСКА открыть счёт в матче. Своим моментом столичные «армейцы» не воспользовались, более того за две минуты им даже не удалось ни разу потревожить вратаря соперников.

Ответного шанса хозяевам долго ждать не пришлось. Сначала Окулов отправился в штрафной бокс за задержку соперника клюшкой, а через 112 секунд компанию ему составил Науменков. Подопечным Воробьёва не удалось реализовать ни первое большинство, ни второе. СКА умудрился провести почти четырёхминутный отрезок в большинстве ещё хуже, чем ЦСКА.

За подобное расточительство хозяева были быстро наказаны. Отбывший штраф Науменков вернулся на лёд, чтобы уже в следующей смене огорчить Шестёркина. Сергей Калинин здорово укрыл шайбу корпусом, объехал ворота и сделал скидку на правый край, откуда подключившийся к атаке Науменков броском в касание вогнал шайбу в дальний угол. Для Калинина эта голевая передача стала первым очком в нынешнем плей-офф.

Видео можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

В Питере за СКА играют борта и Прохоркин

Стартовый отрезок мог закончиться для СКА настоящей катастрофой. За две минуты до перерыва шайба по невероятной траектории оказалась в воротах хозяев. По иронии судьбы виновниками произошедшего оказались главные герои предыдущего матча – Шестёркин и Прохоркин. Григоренко из-за ворот наудачу выполнил наброс на пятачок хозяев, Шестёркин подставил клюшку, после чего шайба рикошетом от Прохоркина влетела в сетку. После затяжного видеопросмотра арбитры определили, что чуть раньше шайба покинула пределы площадки, угодив в закругление. Отыграться с 0:2 у ЦСКА практически невозможно, но домашняя площадка оставила питерских «армейцев» в игре.

СКА — ЦСКА: гол гостей отменили, так как шайба ранее покинула пределы льда

Начало второго периода проходило под диктовку ЦСКА. Опасно атаковали Окулов и Григоренко, однако поразить ворота СКА им не удалось. А в середине двадцатиминутки своё веское слово вновь сказал Прохоркин. Питерцам удалось провести затяжную атаку, Барабанов выкатил шайбу на синюю линию, а Прохоркин в касание попал точно в дальний угол. Сорокин не успел среагировать. Таким образом, двух матчей в серии Прохоркину хватило, чтобы стать лучшим снайпером СКА в финале конференции.

СКА — ЦСКА: Прохоркин, пропустивший две игры, забил во втором матче подряд

Заброшенная шайба вдохновила СКА на новые и новые атаки. К тому же им на помощь пришли два подряд удаления в составе ЦСКА. В отличие от первого периода подопечные Воробьёва были намного более опасны при реализации лишнего, вот только и на этот раз отличиться они не сумели.

Держите бывших

Третий период, как и стартовый отрезок, начался с обменом удалений. Принципиальная разница заключается в том, что на сей раз СКА забил. Гусев идеальным по точности броском застал Сорокина врасплох.

Результативной передачей отметился Прохоркин. Два бывших игрока столичных «армейцев» вышли на первый план у СКА в этой серии. На счету Гусева две заброшенные шайбы, а в активе Прохоркина 3 (2+1) очка. Любопытно, что изначально в этом матче Николая не было ни в одной из спецбригад СКА. Лишь по ходу второго периода Воробьёв активировал своё секретное оружие на полную мощность.

Шайба Гусева cтала для ЦСКА словно ушатом холодной воды. Не прошло и минуты, как Виктор Тихонов здорово поборолся за воротами и сделал скидку Сергею Плотникову, который нанёс бросок с отрицательного угла. Шайба от спины Сорокина проскочила в сетку. Примечательно, что Тихонов, так же, как и Гусев, является воспитанником московского клуба. Таким образом, к каждой из шайб СКА приложил руку бывший игрок ЦСКА.

Первое поражение ЦСКА в плей-офф в основное время

После такого дуплета у Никитина не оставалось никакого выбора, кроме как менять Сорокина на Ларса Юханссона. Для шведского голкипера этот выход на лёд стал дебютным в нынешнем плей-офф. Любопытно, что Ларсу не довелось доиграть эту встречу до конца. За пять минут до конца третьего периода Юханссон вновь уступил место в воротах Сорокину.

СКА — ЦСКА: Сорокин пропустил две шайбы за 50 секунд и был заменён на Юханссона

У ЦСКА был шанс на возвращение интриги, однако в этот вечер реализовать большинство им так и не удалось. На этот раз СКА был намного сильнее, и по делу победил. Для подопечных Никитина многое в этой серии случилось впервые. ЦСКА потерпел первое поражение в плей-офф в основное время, впервые пропустив три шайбы за матч. Более того, в последний раз «армейцы» терпели два поражения подряд ещё в регулярном чемпионате (22.01-26.01.2019). Теперь серия переезжает в Москву, где всё начнётся заново. Но уже до двух побед.