Берюбе — о поражении от «Чикаго»: трудно играть с теми, кому ничего не нужно

Главный тренер клуба «Сент-Луис Блюз» Крэйг Берюбе поделился впечатлениями от проигранной встречи с «Чикаго Блэкхоукс» (3:4 Б).



«На кону стоит очень многое, но мы уже обеспечили себе место в плей-офф, так что эти матчи проводить сложно. Игры против команд, которым уже ничего не нужно, зачастую бывают трудными. Требуется много эмоциональных сил, чтобы настроиться нужным образом», — приводит слова специалиста официальный сайт лиги.



Счёт на 17-й минуте открыл капитан хозяев Джонатан Тэйвз. В начале второго периода Владимир Тарасенко восстановил равновесие. Вскоре Артём Анисимов вновь вывел «Чикаго» вперёд. В середине третьего игрового отрезка отличился Патрик Кейн, но менее чем через минуту Дэвид Перрон сократил разрыв до минимума. На последней минуте основного времени Тайлер Бозак перевёл игру в овертайм. В серии буллитов победу хозяевам принёс Тэйвз.