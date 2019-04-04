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МХК «Спартак» подписал пробный контракт с блогером Сашей Спилберг

МХК «Спартак» подписал пробный контракт с блогером Сашей Спилберг
Хоккей / КХЛ

Блогер и певица Саша Спилберг подписала пробный контракт с МХК «Спартак», сообщил клуб в своём в официальном «твиттере».

Посмотреть видео также можно в «Твиттере».

«Она просто решила попробовать себя в хоккее, понять, что это такое и с чем его едят. Сегодня она целый день проводит на арене в хоккейной форме и пытается понять, каково быть хоккеистом. Она позанималась немного с молодёжной командой. Конечно, ей это даётся с трудом, но тем не менее она пытается, и видно, что какой-то опыт катания у неё был.

Сезон уже закончился, и речь может идти только о следующем сезоне. Сейчас она просто хочет попробовать это на себе и один день „поработать с хоккеистами“.

Это была инициатива клуба, у неё много подписчиков, её аудитория нам интересна. Нам хочется, чтобы на матчах „Спартака“ были не только люди, которые причисляют себя к настоящим хоккейным болельщикам, но и те, для кого хоккей — это что-то новое. Мы хотим расширять аудиторию, чтобы она была разной», — рассказал пресс-атташе команды Владимир Самохин телеканалу «360».

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