Драка Сергеева и Стольберга, игрок «Салавата» был признан зачинщиком

Во втором периоде встречи уфимского «Салавата Юлаева» и хоккейного клуба «Авангард» драку устроили защитник Артём Сергеев и нападающий Виктор Стольберг. Хоккеист клуба из Уфы сумел повалить на лёд своего соперника. Зачинщиком был признан Сергеев, получивший «5+10» от судей, Стольберг отделался пятью минутами штрафа.
Посмотреть видео также можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
«Салават»:
Метсола (Кареев);
Панин — Ларсен, Умарк — Кемппайнен — Хартикайнен;
Арзамасцев — Коледов, Ткачёв — Бурмистров — Кугрышев;
Сергеев — Семёнов, Жарков — Кадейкин — Солодухин;
Елизаров, Скориков, Гиматов — Хохряков — Майоров.
«Авангард»:
Бобков (Налимов);
Емелин — Покка, Стольберг — Деарне — Тальбо;
Пивцакин — Франсон, Широков — Зернов — Михеев;
Бондарев — Чудинов, Шумаков — Семёнов — Кошелев;
Медведев, Фисенко — Стась — Манукян, Яремчук.