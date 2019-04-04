Скориков: для меня это первая драка, раньше дрался лишь на детском уровне

Нападающий «Салавата Юлаева» Даниил Скориков подвёл итоги встречи с «Авангардом» (2:4, 1-3 в серии).



«Проиграли игру, но не проиграли серию. Будем стараться исправить положение, биться. Пропустил в конце драки? Обычная драка, для меня она такая первая на льду. С опытом придёт. На детском уровне дрался, но там, сами понимаете, не серьёзно.



Получил эмоциональный заряд после драки? Самое главное, что у команды после драки настрой будет. Сделали задел на следующую игру. Победили в характере, будем так же продолжать. С какими словами выпускали на смены в конце матча? Какие слова могут быть на смену в две секунды? Сделать задел на следующую игру.



Весь плей-офф в команде нахожусь, чувствую ли атмосферу в клубе? Команда очень хорошая, дружная, готова достигать больших результатов, атмосфера супер» – передаёт слова Скориков корреспондент «Чемпионата» Азат Алтынчурин.

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