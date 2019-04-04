Три драки перед сиреной! Уфа и Омск достали друг друга

Четвёртый матч серии между «Авангардом» и «Салаватом Юлаевым» команды встречали при счёте 2-1 в пользу омичей. «Ястребы» выглядели убедительно в Балашихе, но уфимский матч перевернул все представления о шансах «Салавата» в этом противостоянии. Подопечные Николая Цулыгина смяли соперника в первом периоде, обеспечили себе комфортное преимущество в счёте, а затем уверенно довели дело до победы и могли выиграть крупнее. Второй матч в столице Башкортостана должен был ответить на вопрос – готов ли «Авангард» что-то противопоставить напору и активности «Салавата» на уфимском льду?

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Помимо результата, с «ястребами» в третьей игре произошло ещё одно неприятное событие: омичи из-за травмы потеряли своего лидера Тейлора Бека, и канадец не смог принять участие в четвёртом матче. Вместо него в звене со Стольбергом и Деарне в заявке оказался опытнейший Максим Тальбо, для которого это стал лишь третий матч в нынешнем плей-офф. Но были для «Авангарда» и приятные новости – вернулся в строй Илья Михеев, и таким образом восстановилось самое результативное звено «ястребов» из регулярки Михеев – Зернов – Широков. У «Салавата» никаких изменений в составе не произошло, что-то менять в победном составе Николаю Цулыгину нет никакого смысла.

Тем временем, «Авангард» продолжил борьбу с околохоккейными силами, которые мешали омичам чувствовать себя в своей тарелке. Сначала руководство «ястребов» не пустило в Балашиху маскота «Салавата», а теперь добилось отстранения от комментариев игр «Авангарда» Леонида Вайсфельда. В Балашихе могут всё.

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«Авангард» сдержал стартовый порыв Уфы

Первый период матча получился безголевым, но очень напряжённым. «Салават» давил не так яростно, как в первом матче, и у «Авангарда» появлялись моменты для взятия ворот. Впрочем, долго держать шайбу у омичей всё равно не получалось – в единоборствах быстрее и точнее были уфимцы. Самый реальный момент, чтобы открыть счёт упустил Илья Михеев – шайба после его броска попала в штангу – но он же мог поспособствовать и первой пропущенной шайбе. Михеев в формате «4 на 4» сфолил в чужой зоне и подарил своей команде полторы крайне напряжённые минуты. «Салават» буквально осадил ворота Игоря Бобкова, плотно прижал обороняющуюся тройку «Авангарда» к своему пятачку, но извлечь выгоды из этого преимущества не сумел. Для омичей было крайне важно выйти из стартового давления хозяев площадки хотя бы с ничейным счётом, и подопечным Боба Хартли это удалось.

Сумасшедший второй период

Безголевой первый период мог навести на мысль, что в этой встрече команды наконец-то сыграют аккуратно, в духе плей-офф. Но второй отрезок разбил эти предположения в пух и прах. Голы, драки, удаления, травмы – этот отрезок вместил себя практически всё, за что мы любим хоккей.



Для начала два быстрых гола организовал «Авангард». Сергей Шумаков обокрал на своей синей линии Павла Коледова, убежал к воротам Метсолы, споткнулся, тут же вскочил на ноги и неотразимо бросил в дальнюю девятку. Затем большинство для своей команды заработал Игорь Бобков: в голкипера омичей на полном ходу влетел потерявший равновесие Эдуард Гиматов. «Авангард» забросил в большинстве не в позиционном розыгрыше, а в контратаке. Франсон блестящей передачей увеличил свой отрыв в гонке защитников-бомбардиров плей-офф, а Илья Михеев броском с ползоны отметил своё возвращение после травмы.

Уфа притихла, но ненадолго. Первую шайбу отыграло легионерское звено «Салавата» — Кемппайнен выложил передачу Хартикайнену, и Теэму блестящим броском поразил девятку ворот Бобкова. А в зародыше этой атаки травму получил Григорий Панин. Капитан уфимцев пошёл жёстко встречать Максима Тальбо у борта, но в результате сам получил повреждение и ушёл в раздевалку. Совсем скоро уфимцам удалось сравнять счёт, причём в меньшинстве. Хохряков ракетой улетел от тяжёлого Коди Франсона и в ближнем бою переиграл Бобкова. Уже третья шайба от Петра своей бывшей команде в этой серии.



Затем зрителей в Уфе ждал очередной раунд дуэли Хартикайнен – Емелин. Защитник «Авангарда» впечатал форварда «Салавата» в борт, но тот не сдержал эмоции и двинул Емелину в ответку. Падение было красивым, но самое главное для гостей, что игра продолжилась в равных составах. Обоюдное большинство сыграло на руку омичам: Михеев подхватил шайбу в своей зоне, улетел к чужим воротам, фирменно срезал угол и вновь вывел «Авангард» вперёд.

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Период и так получался огненным, но на закуску команды приготовили ещё и драку. За три секунды до конца отрезка зародилась массовая стычка, из которой в боевой клинч в результате выделились Артём Сергеев и Виктор Стольберг. Уфимский защитник опрокинул шведа на лёд, и на этом события второй двадцатиминутки, которых бы с лихвой хватило на целый матч, завершились.

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Победа «Авангарда» и массовая драка

Было понятно, что третий период вряд ли получится таким же эмоциональным, как и второй отрезок, и «Авангард» постарается успокоить игру. Так и вышло. Омичи взяли шайбу под контроль, и хоть не создавали особых угроз воротам Метсолы, но вынуждали соперника много двигаться без шайбы. Игра стала разбиваться на мелкие отрезки, что серьёзно мешало «Салавату» вести штурм, а «Авангарду» такая ситуация была только на руку.



Под конец матча уфимцам всё же удалось увеличить давление, не помешало даже удаление Алексея Семёнова. Но ничего хорошего для «Салавата» из этого не вышло. За минуту с небольшим до конца основного времени матча хозяева площадки зевнули контратаку, в результате которой отличился Денис Зернов. При выходе «2 в 1» он отдавал передачу на хет-трик Илье Михееву, но попал в клюшку Коледова, от которой шайба закатилась в ворота. Больше голов команды не организовали, зато под занавес встречи устроили настоящую массовую драку! Кошелев схлестнулся со Скориковым, Фисенко с Гиматовым, а Алексей Семёнов с Пивцакиным. Эмоции в восточном противостоянии бьют просто через край, вот бы хоть частичку такого представления перенести на Запад.

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