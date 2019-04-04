Глен Сатер покинул пост президента «Нью-Йорк Рейнджерс»

Президент клуба Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Рейнджерс» Глен Сатер покинул пост, информирует официальный «твиттер» клуба. 75-летний специалист перешёл на пост советника владельца команды.



Сообщается, что клуб начинает незамедлительный поиск нового президента. Генеральный менеджер Джефф Гортон сохранит пост.



Сатер после игровой карьеры занялся тренерской работой, на протяжении 18 лет работал с «Эдмонтон Ойлерз». Специалист выиграл с «нефтяниками» четыре Кубка Стэнли. Как тренер сборной Канады, Сатер выиграл Кубок Канады в 1984 году и чемпионат мира — в 1994-м, а также занял второе место на Кубке мира 1996 года. В «Рейнджерс» Сатер работает с 2000 года.



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