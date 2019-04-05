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«Аризона» благодаря дублю Степана нанесла «Вегасу» 6-е поражение в 7 матчах

«Аризона» благодаря дублю Степана нанесла «Вегасу» 6-е поражение в 7 матчах
Хоккей / НХЛ

В заключительном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Аризона Койотс» на выезде обыграл «Вегас Голден Найтс» — 4:1.

Счёт на 17-й минуте открыл форвард хозяев Марк Стоун, но через 57 секунд Рихард Паник восстановил равновесие. В середине второго периода Дерек Степан вывел «койотов» вперёд. Впоследствии он оформил дубль. Точку в матче поставил Конор Гарленд.

«Аризона» одержала третью победу в пяти матчах, набрала 86 очков, но потеряла даже теоретические шансы на попадание в плей-офф Западной конференции. Это стало известно после того, как «Колорадо Эвеланш» в овертайме обыграл «Виннипег Джетс» — 3:2.

«Вегас» потерпел шестое поражение в семи матчах и с 90 очками остался на шестом месте в турнирной таблице Западной конференции. В первом раунде плей-офф «золотые рыцари» встретятся с «Сан-Хосе Шаркс».

НХЛ - регулярный чемпионат
05 апреля 2019, пятница. 05:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
1 : 4
1:1, 0:2, 0:1
Аризона Койотс
Глендейл
1:0 – Стоун (Штястны) – 16:26 (5x5), 1:1 – Паник (Келлер, Дворак) – 17:23 (5x5), 1:2 – Степан (Круз) – 28:24 (5x5), 1:3 – Степан (Круз, Демерс) – 36:55 (5x5), 1:4 – Гарленд – 52:09 (5x5)
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