«Аризона» благодаря дублю Степана нанесла «Вегасу» 6-е поражение в 7 матчах

В заключительном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Аризона Койотс» на выезде обыграл «Вегас Голден Найтс» — 4:1.



Счёт на 17-й минуте открыл форвард хозяев Марк Стоун, но через 57 секунд Рихард Паник восстановил равновесие. В середине второго периода Дерек Степан вывел «койотов» вперёд. Впоследствии он оформил дубль. Точку в матче поставил Конор Гарленд.



«Аризона» одержала третью победу в пяти матчах, набрала 86 очков, но потеряла даже теоретические шансы на попадание в плей-офф Западной конференции. Это стало известно после того, как «Колорадо Эвеланш» в овертайме обыграл «Виннипег Джетс» — 3:2.



«Вегас» потерпел шестое поражение в семи матчах и с 90 очками остался на шестом месте в турнирной таблице Западной конференции. В первом раунде плей-офф «золотые рыцари» встретятся с «Сан-Хосе Шаркс».