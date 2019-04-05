Ключевая победа «Вашингтона» в борьбе за Столичный дивизион — в обзоре матча

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» дома обыграл «Монреаль Канадиенс» — 2:1.

В составе победителей голами отметились Ларс Эллер и Ник Дауд, у «канадцев» — Ши Уэбер. На счету лидера снайперской гонки Александра Овечкина 5 бросков в створ, 4 силовых приёма и блок-шот за 18.00 на льду. У Евгения Кузнецова бросок за 18.41. У Дмитрия Орлова 2 силовых приёма за 23.42 – второе ледовое время в команде.

Видеообзор самых ярких моментов матча доступен на «Чемпионате».

Действующие обладатели Кубка Стэнли четвёртый год подряд выиграли Столичный дивизион. На их счету 104 очка, у ближайшего преследователя в лице «Нью-Йорк Айлендерс» — 101.



В первом раунде плей-офф «Вашингтон» встретится с командой, занявшей седьмую строчку в конференции по итогам регулярного чемпионата. Пока на седьмой позиции располагается «Каролина Харрикейнз». В первом раунде Кубка Стэнли у команды Александра Овечкина будет преимущество домашней площадки.