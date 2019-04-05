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«Трактор» официально объявил о перестановках в руководстве клуба

«Трактор» официально объявил о перестановках в руководстве клуба
Хоккей / КХЛ

Сегодня, 5 апреля, прошло заседание общего собрания членов ЧГОО ХК «Трактор», информирует официальный сайт челябинского клуба.

На основании поступивших заявлений в организацию были приняты Алексей Текслер, Борис Видгоф, Михаил Видгоф, Виктор Мамин и Евгений Иванов.

В свою очередь, из состава организации вышли Борис Дубровский, Евгений Тефтелев, Иван Сеничев и Евгений Губарев.

Новым президентом хоккейного клуба «Трактор» избран Текслер, директором – Борис Видгоф.

Совет организации клуба избран в следующем составе:
председатель – Леонид Одер;
секретарь – Евгений Иванов;
член совета – Станислав Мошаров;
член совета – Виктор Мамин;
член совета – Борис Видгоф.

В этом сезоне «Трактор» сумел пробиться в плей-офф, где в первом раунде проиграл «Автомобилисту» (0-4).

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