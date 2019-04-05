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Плей-офф МХЛ: «СКА-1946» разгромил «Авто» и сравнял счёт в серии

Плей-офф МХЛ: «СКА-1946» разгромил «Авто» и сравнял счёт в серии
Хоккей / МХЛ

«Авто» встречался со «СКА-1946» в четвёртом матче полуфинальной серии плей-офф Молодёжной хоккейной лиги. Игра закончилась со счётом 6:1 в пользу гостей. Общий счёт в серии стал равным — 2-2.

Сетка плей-офф Молодёжной хоккейной лиги

Хозяева открыли счёт на 11-й минуте стараниями Дениса Еркина. Во втором игровом отрезке подопечные Виталия Соловьёва пропустили две шайбы — сначала точным броском отметился Даниил Баринов, а затем хозяев огорчил Евгений Калабушкин. В третьем периоде «СКА-1946» укрепил преимущество благодаря Антону Богацкому, Кириллу Петькову и Кириллу Марченко, оформившему дубль.

Пятый матч серии состоится в Санкт-Петербурге 8 апреля. Во второй полуфинальной серии «Локо» играет с «Мамонтами Югры» (счёт в серии 2-1).

МХЛ - плей-офф. 1/2 финала. 4-й матч
05 апреля 2019, пятница. 16:30 МСК
Авто
Екатеринбург
1 : 6
1:0, 0:2, 0:4
СКА-1946
Санкт-Петербург
1:0 – Еркин (Севостьянов, Захаров) – 10:40 (5x5), 1:1 – Баринов (Градович, Цыплаков) – 22:48 (5x5), 1:2 – Калабушкин (Богацкий, Петьков) – 34:26 (5x5), 1:3 – Богацкий (Цицюра) – 49:54 (5x5), 1:4 – Петьков – 52:24 (5x5), 1:5 – Марченко (Морозов) – 53:32 (5x5), 1:6 – Марченко (Николаев, Морозов) – 59:05 (5x4)
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