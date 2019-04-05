Плей-офф МХЛ: «СКА-1946» разгромил «Авто» и сравнял счёт в серии

«Авто» встречался со «СКА-1946» в четвёртом матче полуфинальной серии плей-офф Молодёжной хоккейной лиги. Игра закончилась со счётом 6:1 в пользу гостей. Общий счёт в серии стал равным — 2-2.



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Хозяева открыли счёт на 11-й минуте стараниями Дениса Еркина. Во втором игровом отрезке подопечные Виталия Соловьёва пропустили две шайбы — сначала точным броском отметился Даниил Баринов, а затем хозяев огорчил Евгений Калабушкин. В третьем периоде «СКА-1946» укрепил преимущество благодаря Антону Богацкому, Кириллу Петькову и Кириллу Марченко, оформившему дубль.



Пятый матч серии состоится в Санкт-Петербурге 8 апреля. Во второй полуфинальной серии «Локо» играет с «Мамонтами Югры» (счёт в серии 2-1).