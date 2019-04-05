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Голы Коваленко и Слепца помогли «Локо» одолеть «Мамонтов Югры» в полуфинале МХЛ

Голы Коваленко и Слепца помогли «Локо» одолеть «Мамонтов Югры» в полуфинале МХЛ
Хоккей / МХЛ

«Локо» встречался с «Мамонтами Югры» в четвёртом матче серии полуфинала Молодёжной хоккейной лиги. Игра состоялась в Ярославле и закончилась со счётом 3:2 в пользу хозяев.

Таблица плей-офф Высшей хоккейной лиги

Гости открыли счёт в концовке первого периода стараниями Кирилла Попова, реализовавшего численный перевес. Во втором игровом отрезке «железнодорожники» сумели не только сравнять счёт, но и выйти вперёд. Дублем отметился Николай Коваленко — второй гол он забил в формате «5 на 4». Сергей Голоднюк восстановил паритет в третьей двадцатиминутке, но хозяева вернули себе лидерство спустя 20 секунд благодаря голу Кирилла Слепца.

«Локомотив» выиграл серию со счётом 3-1 и вышел в финал, где встретится с победителем пары «СКА-1946» — «Авто» (2-2 в серии).

МХЛ - плей-офф. 1/2 финала. 4-й матч
05 апреля 2019, пятница. 19:00 МСК
Локо
Ярославль
3 : 2
0:1, 2:0, 1:1
Мамонты Югры
Ханты-Мансийск
0:1 – Попов (Карандеев, Беляев) – 18:51 (5x4), 1:1 – Коваленко (Громов) – 26:54 (5x5), 2:1 – Коваленко (Иванов, Афанасьев) – 38:50 (5x4), 2:2 – Голоднюк (Гайдеик) – 51:19 (5x4), 3:2 – Слепец (Денежкин) – 51:39 (5x5)
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