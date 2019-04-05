Голы Коваленко и Слепца помогли «Локо» одолеть «Мамонтов Югры» в полуфинале МХЛ

«Локо» встречался с «Мамонтами Югры» в четвёртом матче серии полуфинала Молодёжной хоккейной лиги. Игра состоялась в Ярославле и закончилась со счётом 3:2 в пользу хозяев.



Таблица плей-офф Высшей хоккейной лиги



Гости открыли счёт в концовке первого периода стараниями Кирилла Попова, реализовавшего численный перевес. Во втором игровом отрезке «железнодорожники» сумели не только сравнять счёт, но и выйти вперёд. Дублем отметился Николай Коваленко — второй гол он забил в формате «5 на 4». Сергей Голоднюк восстановил паритет в третьей двадцатиминутке, но хозяева вернули себе лидерство спустя 20 секунд благодаря голу Кирилла Слепца.



«Локомотив» выиграл серию со счётом 3-1 и вышел в финал, где встретится с победителем пары «СКА-1946» — «Авто» (2-2 в серии).