ХК «Сочи» подписал новый контракт с Юрием Александровым

ХК «Сочи» на своём официальном сайте объявил о подписании нового контракта с защитником Юрием Александровым. Новое соглашение рассчитано на два сезона — до апреля 2021 года.



Александров начал свой сочинский этап карьеры в октябре 2016 года, проведя в составе «леопардов» три неполных сезона. Юрий пропустил старт нынешнего чемпионата из-за пополнения в семье, но в конце октября подписал новый контракт с командой.



С того времени Александров провел 40 матчей в регулярке и шесть игр — в плей-офф. В кубковых встречах защитник не смог отметиться результативными действиями, зато на первом этапе сезона набрал 9 (2+7) очков при показателе полезности «+ 3».



Всего за «Сочи» игрок обороны провёл 109 матчей, в которых отметился 18 (6+12) результативными баллами.

ХК «Сочи» подписал новые контракты с Щитовым и Мальцевым