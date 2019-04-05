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Браташ: спасибо олимпийской сборной России за подготовку друзей-белорусов к ЧМ

Браташ: спасибо олимпийской сборной России за подготовку друзей-белорусов к ЧМ
Хоккей / Прочие

Наставник олимпийской сборной России Олег Браташ подвел итоги товарищеского матча со сборной Беларуси (4:1).

«Хорошая и полезная игра для обеих команд. Спасибо нам, что готовим друзей-белорусов к чемпионату мира. Спасибо белорусам, что они исполнили роль спарринг-партнёров для наших молодых ребят.

Завтра будет Бочаров играть в воротах. Что касается Коновалова, то он действовал достойно. Я его уровень вратарский оцениваю высоко.

Прекрасный дворец спорта, отличные условия. Единственное, что расстраивает, — зрителей мало. Надо Беларуси популяризировать хоккей, потому что в Европе и России на сборных-хозяевах всегда полные стадионы. Было удивление и расстройство. Это говорит о популярности самого хоккея. Резануло», — приводит слова Браташа «Страница хоккея Беларуси».

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