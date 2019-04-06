Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
«Авангард» — «Салават Юлаев». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Гол и буллит Панарина обеспечили «Коламбусу» выход в плей-офф НХЛ

Гол и буллит Панарина обеспечили «Коламбусу» выход в плей-офф НХЛ
Хоккей / НХЛ

«Коламбус Блю Джекетс» победил «Нью-Йорк Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на арене «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке и закончилась со счётом 3:2 Б (0:0, 0:1, 2:1, 0:0, 1:0) в пользу гостей. Эта победа вывела «Блю Джекетс» в плей-офф.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

Хозяева открыли счёт на 22-й минуте усилиями Криса Крайдера. Вскоре нападающий «Коламбуса» Райан Дзингел сравнял счёт, а на 55-й минуте Артемий Панарин вывел гостей вперёд.

За 7 секунд до конца третьего периода Павел Бучневич сравнял счёт и перевёл в игру в овертайм. В серии буллитов победу гостям принёс бросок Панарина.

Российский нападающий «Рейнджерс» Владислав Наместников провёл на льду 13 минут 58 секунд и совершил 4 силовых приёма. Голкипер хозяев Александр Георгиев отразил 39 бросков из 41. Вратарь «Блю Джекетс» Сергей Бобровский совершил сейвов 25.

Видео также доступно на официальном сайте НХЛ.

НХЛ - регулярный чемпионат
06 апреля 2019, суббота. 02:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
2 : 3
0:0, 1:0, 1:2, 0:0, 0:1
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
1:0 – Крайдер (Зибанеджад) – 21:47 (5x5), 1:1 – Дзингел (Фолиньо, Савар) – 42:25 (5x5), 1:2 – Панарин (Савар) – 54:27 (5x5), 2:2 – Бучневич (Зибанеджад, Строум) – 59:53 (6x5), 2:3 – Панарин – 65:00 ( ПБ)
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент