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«Чикаго» разгромил «Даллас», забросив 6 шайб Худобину, у Радулова — передача

«Чикаго» разгромил «Даллас», забросив 6 шайб Худобину, у Радулова — передача
Хоккей / НХЛ

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Чикаго Блэкхоукс» дома разгромил «Даллас Старз» — 6:1.

Счёт на 17-й минуте открыл форвард «Чикаго» Патрик Кейн. Во втором периоде хозяева провели три результативные атаки, отличились Доминик Кагун, Крис Куниц и Дилан Строум. В начале третьего игрового отрезка Слэйтер Куккук сделал счёт 5:0. Джоэл Л’Эсперанс отыгрл одну шайбу. Точку в матче поставил Кейн, оформивший дубль.

На счету Александра Радулова результативная передача, показатель полезности «-1», бросок в створ и 2 блок-шота за 15.04. Антон Худобин отразил 26 бросков из 32. У Артёма Анисимова «+1», бросок и 67% выигранных вбрасываний за 14.51.

НХЛ - регулярный чемпионат
06 апреля 2019, суббота. 03:30 МСК
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
6 : 1
1:0, 3:0, 2:1
Даллас Старз
Даллас
1:0 – Кейн (Каджула) – 16:45 (5x5), 2:0 – Кагун (Саад, Сибрук) – 31:11 (5x5), 3:0 – Куниц (Кемпф) – 33:06 (5x5), 4:0 – Строум (Густафссон, Дебринкэт) – 37:51 (5x5), 5:0 – Куккук (Сибрук, Тэйвз) – 40:44 (5x5), 5:1 – Л'Эсперанс (Сегин, А. Радулов) – 47:18 (5x4), 6:1 – Кейн (Каджула, Кит) – 56:11 (5x5)
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