«Чикаго» разгромил «Даллас», забросив 6 шайб Худобину, у Радулова — передача

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Чикаго Блэкхоукс» дома разгромил «Даллас Старз» — 6:1.

Счёт на 17-й минуте открыл форвард «Чикаго» Патрик Кейн. Во втором периоде хозяева провели три результативные атаки, отличились Доминик Кагун, Крис Куниц и Дилан Строум. В начале третьего игрового отрезка Слэйтер Куккук сделал счёт 5:0. Джоэл Л’Эсперанс отыгрл одну шайбу. Точку в матче поставил Кейн, оформивший дубль.

На счету Александра Радулова результативная передача, показатель полезности «-1», бросок в створ и 2 блок-шота за 15.04. Антон Худобин отразил 26 бросков из 32. У Артёма Анисимова «+1», бросок и 67% выигранных вбрасываний за 14.51.