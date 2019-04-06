Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
«Авангард» — «Салават Юлаев». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Лефлер — лучший игрок в истории QMJHL, Кросби — третий, Радулов — 44-й

Лефлер — лучший игрок в истории QMJHL, Кросби — третий, Радулов — 44-й
Хоккей / Прочие

Юниорская хоккейная лига Квебека назвала имена 50 лучших игроков в своей истории. В расчёт принимались только достижения хоккеистов при игре в QMJHL.

Лучшим игроком в истории QMJHL был признан известнейший нападающий Ги Лефлер, ставший единственным игроком в истории лиги, в двух сезонах преодолевавшим планку в 100 заброшенных шайб. В 1971 году он выиграл мемориальный Кубок с «Квебек Рэмпартс» и стал первым хоккеистом лиги, кого выбрали в НХЛ под первым номером драфта.

В тройку также вошли известные игроки, чья взрослая карьера связана с «Питтсбург Пингвинз», — Марио Лемье и Сидни Кросби.

В список лучших игроков вошли также россияне – Александр Радулов занял 44-е место, Виталий Абрамов – на 45-м.

Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент