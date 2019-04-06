Итоги дня в НХЛ для россиян: серия Радулова, голы Бучневича и Панарина

В Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день, было сыграно три матча. В играх приняли участие девять российских хоккеистов. Гол и буллит Артемия Панарина помогли «Коламбусу» оформить путёвку в плей-офф, нападающий «Даллас Старз» Александр Радулов продлил результативную серию до семи матчей, голкипер «мундиров» Сергей Бобровский отразил 25 бросков из 27.
|Вратарь
|Клуб
|Броски
|%ОБ
|Счёт
|Бобровский
Георгиев
Худобин
|«Коламбус»
«Рейнджерс»
«Даллас»
|25 из 27
39 из 41
26 из 32
|92,6
95,1
81,3
|Игрок
|Клуб
|Очки
|+/-
|Штраф
|Броски
|Хиты
|Время
|Панарин (н)
Бучневич (н)
Наместников (н)
Радулов (н)
Анисимов (н)
Ковальчук (н)
|«Коламбус»
«Рейнджерс»
«Рейнджерс»
«Даллас»
«Чикаго»
«Лос-Анджелес»
|1+0
1+0
0
0+1
0
0
|-1
+2
0
-1
+1
-1
|0
0
0
0
0
0
|7
2
0
1
1
1
|0
1
4
0
0
0
|22,41
21,35
13,58
15,04
14,51
15,39