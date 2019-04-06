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Итоги дня в НХЛ для россиян: серия Радулова, голы Бучневича и Панарина

Итоги дня в НХЛ для россиян: серия Радулова, голы Бучневича и Панарина
Хоккей / НХЛ

В Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день, было сыграно три матча. В играх приняли участие девять российских хоккеистов. Гол и буллит Артемия Панарина помогли «Коламбусу» оформить путёвку в плей-офф, нападающий «Даллас Старз» Александр Радулов продлил результативную серию до семи матчей, голкипер «мундиров» Сергей Бобровский отразил 25 бросков из 27.

ВратарьКлубБроски%ОБСчёт
Бобровский

Георгиев

Худобин		«Коламбус»

«Рейнджерс»

«Даллас»		25 из 27

39 из 41

26 из 32		92,6

95,1

81,3
ИгрокКлубОчки+/-ШтрафБроскиХитыВремя
Панарин (н)

Бучневич (н)

Наместников (н)

Радулов (н)

Анисимов (н)

Ковальчук (н)		«Коламбус»

«Рейнджерс»

«Рейнджерс»

«Даллас»

«Чикаго»

«Лос-Анджелес»		1+0

1+0

0

0+1

0

0		-1

+2

0

-1

+1

-1		0

0

0

0

0

0		7

2

0

1

1

1		0

1

4

0

0

0		22,41

21,35

13,58

15,04

14,51

15,39
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