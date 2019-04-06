Итоги дня в НХЛ для россиян: серия Радулова, голы Бучневича и Панарина

В Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день, было сыграно три матча. В играх приняли участие девять российских хоккеистов. Гол и буллит Артемия Панарина помогли «Коламбусу» оформить путёвку в плей-офф, нападающий «Даллас Старз» Александр Радулов продлил результативную серию до семи матчей, голкипер «мундиров» Сергей Бобровский отразил 25 бросков из 27.

Вратарь Клуб Броски %ОБ Счёт Бобровский



Георгиев



Худобин «Коламбус»



«Рейнджерс»



«Даллас» 25 из 27



39 из 41



26 из 32 92,6



95,1



81,3