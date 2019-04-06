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Беларусь — Россия: опубликованы составы на товарищеский матч

Беларусь — Россия: опубликованы составы на товарищеский матч
Хоккей / Прочие

Стали известны составы сборной Беларуси и олимпийской сборной России на товарищеский матч. Игра состоится сегодня, 6 апреля, начало — в 17:00 мск. 5 апреля команды сыграли первую встречу, в которой верх одержала российская сборная со счётом 4:1.

Беларусь:

Карнаухов;
Лисовец – Хенкель, М. Сушко – Ковыршин – Демков;
Евенко – Готовец, Китаров – Волков – Феоктистов;
Коробов – Колячонок, Бовбель – Камбович – Туркин;
Дюков – Бокун, Карабань – Белевич – Литвинов;
Грецкий, Андрющенко.

Россия:

Бочаров (Коновалов);
Елесин – Черепанов, Юртайкин – Алексеев — Хохлачёв;
Яруллин – Рыков, Жафяров – Швец-Роговой – Макеев;
Осипов — Рафиков; Голышев – Красковский – Коршков;
Демидов – Мищенко, Михайлов– Якимов – Руденков; Злобин.

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