Беларусь — Россия: опубликованы составы на товарищеский матч

Стали известны составы сборной Беларуси и олимпийской сборной России на товарищеский матч. Игра состоится сегодня, 6 апреля, начало — в 17:00 мск. 5 апреля команды сыграли первую встречу, в которой верх одержала российская сборная со счётом 4:1.



Беларусь:



Карнаухов;

Лисовец – Хенкель, М. Сушко – Ковыршин – Демков;

Евенко – Готовец, Китаров – Волков – Феоктистов;

Коробов – Колячонок, Бовбель – Камбович – Туркин;

Дюков – Бокун, Карабань – Белевич – Литвинов;

Грецкий, Андрющенко.



Россия:



Бочаров (Коновалов);

Елесин – Черепанов, Юртайкин – Алексеев — Хохлачёв;

Яруллин – Рыков, Жафяров – Швец-Роговой – Макеев;

Осипов — Рафиков; Голышев – Красковский – Коршков;

Демидов – Мищенко, Михайлов– Якимов – Руденков; Злобин.

Олимпийская сборная России переиграла Беларусь, Жафяров оформил дубль