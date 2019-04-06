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Экман-Ларссон: горжусь игроками «Аризоны», но нам кое-чего не хватает

Экман-Ларссон: горжусь игроками «Аризоны», но нам кое-чего не хватает
Хоккей / НХЛ

Защитник клуба «Аризона Койотс» Оливер Экман-Ларссон поделился мнением, что клуб не сумел попасть в розыгрыш Кубка Стэнли. «Аризона» не может попасть в плей-офф на протяжении последних семи сезонов.

«Я так горжусь парнями. У нас было так много травм, мы прошли через многие сложности, но все равно за два матча до конца сохраняли шансы, что многое говорит о команде. Нас ждет яркое будущее. Теперь мы знаем, какова цена победы в этой лиге. Очевидно, что нам пока кое-чего не хватает, но я надеюсь, что мы восполним пробел и сделаем ещё один заход в следующем году», — приводит слова защитника официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

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