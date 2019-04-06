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Драйзайтль: вряд ли когда-нибудь снова смогу бороться с Овечкиным за «Ришар»

Драйзайтль: вряд ли когда-нибудь снова смогу бороться с Овечкиным за «Ришар»
Хоккей / НХЛ

Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Леон Драйзайтль поделился мнением о соперничестве с капитаном «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным в борьбе за «Морис Ришар Трофи» — приз лучшему снайперу регулярного чемпионата НХЛ. В последних шести матчах Драйзайтль забросил шесть шайб и сократил отставание от россиянина до двух голов.

«Это что-то особенное. Не уверен, что когда-нибудь снова получу такой шанс, поэтому постараюсь максимально использовать его. Я действительно ценю старания парней, которые пытаются помочь мне», — приводит слова Драйзайтля официальный сайт НХЛ.

На счету Овечкина 51 гол, у немецкого игрока «нефтяников» на две заброшенные шайбы меньше. У россиянина есть возможность в 8-й раз стать обладателем «Морис Ришар Трофи».

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