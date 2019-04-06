Возьмёт ли Овечкин 8-й «Ришар»? Интриги последнего дня «регулярки» НХЛ

У Никиты Кучерова осталась последняя попытка, чтобы побить рекорд Александра Могильного.



В Национальной хоккейной лиге завершается регулярный чемпионат-2018/19. Все 16 участников плей-офф уже определены, но нерешёнными остаются ещё масса вопросов, ответы на которые должен дать последний игровой день.

15 матчей заключительного дня регулярного чемпионата-2018/19:



«Бостон» — «Тампа-Бэй»

«Сент-Луис» — «Ванкувер»

«Монреаль» — «Торонто»

«Оттава» — «Коламбус»

«Детройт» — «Баффало»

«Флорида» — «Нью-Джерси»

«Филадельфия» — «Каролина»

«Питтсбург» — «Рейнджерс»

«Вашингтон» — «Айлендерс»

«Нэшвилл» — «Чикаго»

«Даллас» — «Миннесота»

«Калгари» — «Эдмонтон»

«Аризона» — «Виннипег»

«Лос-Анджелес» — «Вегас»

«Сан-Хосе» — «Колорадо».

Кто станет первым в Центральном дивизионе?

За день до окончания «регулярки» на первое место в Центральном дивизионе продолжают претендовать сразу 3 команды: «Нэшвилл» (98 очков), «Виннипег» и «Сент-Луис» (по 97). «Блюзмены» играют ранний матч в Ванкувере, и если смогут победить, то будут со скрещенными пальцами смотреть матч «Предаторз» с «Чикаго» и встречу «Джетс» с «койотами».



Победитель дивизиона получит значительную преференцию, поскольку избегнет соперничества в первом раунде с ближайшими соседями по таблице, а будет играть против гораздо менее стабильных «Далласа» или «Колорадо».

Каким будет плей-офф НХЛ. Все возможные расклады по парам Две пары известны, ещё шесть определятся сегодня. Панарин и Бобровский сыграют против «Тампы» или «Вашингтона».

«Даллас» не захочет играть первый раунд с «Калгари»

«Огоньки» завершают гладкий чемпионат знаменитой битвой при Альберте: «Калгари» дома встречается с «Эдмонтоном», у которого в сезоне выиграли 2 матча из трёх. Однако мыслями хоккеисты «Флэймз» уже наверняка находятся в плей-офф, хотя соперник по первому раунду ещё не известен. «Калгари» на правах победителя конференции будет иметь преимущество своего льда вплоть до финала, и сражаться в стартовой серии придётся либо с «Колорадо», либо с «Далласом».



«Лавины» завершают «регулярку» выездным матчем против «Сан-Хосе» и имеют не так много шансов набрать очки, поскольку «акулы» выиграли обе личных встречи в нынешнем сезоне. И даже если «Колорадо» выиграет, «лавинам» нужно будет оглядываться на результат матча «Даллас» — «Миннесота»: чтобы сохранить первую «уайлд кард» и избежать свидания с «Калгари» техасцам можно проиграть вне основного времени. Если же «Старз» проиграет в основное, то может опуститься на восьмое место в конференции.

Овечкин против Кросби — уже в первом раунде?

«Коламбусу» и «Каролине» не позавидуешь: эти команды хоть и выполнили задачу-минимум, пробившись в восьмёрку, но их перспективы в плей-офф вряд ли можно назвать радужными. Кому-то из них предстоит играть с действующим чемпионом «Вашингтоном», а кого-то будет поджидать машиноподобная «Тампа» во главе со Стэмкосом, Кучеровым и Василевским.



Если «Блю Джекетс» обыграет на выезде «Оттаву», то «мундиров» устроит любое поражение «Каролины» в матче с «Флайерз» — в этом случае Панарин и компания будут играть в плей-офф против команды Овечкина. Другое дело, что «Каролина» очень сильно мотивирована и без противоборства с «Коламбусом», поскольку имеет шанс уйти с кубковой боковушки и попасть на третье место в дивизионе, сместив оттуда «Питтсбург». Для этого «Харрикейнз» нужно выигрывать в гостях у «Филадельфии» и ждать поражения «Пингвинз» в основное время от «рейнджеров».

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Если «Питтсбург» проиграет в основное время «Рейнджерс», а «Каролина» обыграет «лётчиков», то «пингвины» опустятся на первую позицию «уайлд-кард». Это значит, что эпическая битва Овечкина с Малкиным и Кросби будет ждать нас уже в первом раунде.

«Вашингтон»: проверка Тротцем напоследок

«Столичные» завершают регулярный чемпионат домашним матчем против команды своего бывшего тренера — «Айлендерс» Барри Тротца. «Вашингтону» уже ничего не нужно, и не исключено, что Тодд Рирден даст отдохнуть лидерам своей команды — Овечкину, Бекстрёму, Оши и Холтби. А вот «островитяне» имеют очевидную мотивацию, так как даже одно заработанное очко принесёт им преимущество своего льда в первом раунде плей-офф и второй «посев» в дивизионе.



Если «Айлендерс» проиграет в основное время, а «Питтсбург» одержит победу над «синерубашечниками», то второе место достанется «Пингвинз», а Тротц вместе со своей дружиной будет начинать в гостях. Люопытно, что в регулярном чемпионате «Вашингтон» выиграл у «Айлендерс» два матча из трёх, но обе победы были одержаны на чужом льду.

Loose for Hughes

«Проиграй, и получишь Хьюза» — это новая версия старого лозунга «Fail for Nail» («проиграй, и получишь Наиля»), который, впрочем, довольно быстро стал не актуальным. Речь идёт о том, кто станет победителем драфт-лотереи и получит право первым выбрать на драфте новичков-2019, где фаворитом пока считается американский нападающий Джек Хьюз.



Чтобы не провоцировать специальных «сливов» в концовке сезона, первый общий выбор не вручается последней команде лиги напрямую, а разыгрывается с помощью лотереи. У «Оттавы», которая стопроцентно останется последней, всё равно сохраняются наибольшие шансы выиграть драфт-лотерею, вот только первого драфт-пика у «сенаторов» нет — он принадлежит «Колорадо» после обмена Мэтта Дюшейна. Следом в порядке понижения шансов идут «Лос-Анджелес» (вероятность выигрыша 13,5%) и «Нью-Джерси» (11,5%).



Именно между ними будет главная интрига в последний день «регулярки». «Дьяволы» опережают «Кингз» на одно очко и играют в гостях с крепкой «Флоридой». «Лос-Анджелес» заканчивает регулярный чемпионат домашней встречей с «Вегасом», и посмотреть, насколько эти матчи будут сыграны «от ножа», будет очень интересно.

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Кучеров сможет побить рекорд Могильного?

Об этом говорили уже много. Российский рекорд результативности за сезон Александра Могильного — 127 очков, у Никиты Кучерова сейчас 126. «Тампа» играет самый ранний матч дня в Бостоне, которому уже ничего не нужно, и который знает своего соперника по первому раунду («Торонто»). Конечно, «мишкам» и дела нет до рекорда Никиты, но весь вопрос заключается в том, выставит ли на этот матч наставник «молний» Джон Купер сильнейший состав, или лидеры получат отдых.

Драйзайтль догонит Овечкина в споре снайперов?

Ещё одна заочная статистическая дуэль может развернуться в споре главных голеадоров сезона. Ещё совсем недавно преимущество Александра Овечкина казалось вполне комфортным, но финишный спурт Леона Драйзайтля (6 голов в 6 матчах) может лишить Великую восьмёрку очередного (8-го) «Ришара».



У Овечкина сейчас 51 шайба, у Драйзайтля — 49. «Вашингтон» играет дома с мало пропускающими «островитянами», а вот в битве «Эдмонтона» и «Калгари» возможна жара, тем более, что «нефтяники» не имеют турнирной мотивации и могут специально играть на немецкого форварда. Вероятность того, что Овечкин не выйдет на лёд против «островитян», небольшая — сам Александр наверняка не захочет отдыхать, но в составе «Кэпиталз» появятся редко играющие Яшкин, Зигенталер и, возможно, Деванте Смит-Пелли.

Ковальчук войдёт в тройку худших по плюс-минусу?

Скажем откровенно — это весьма вероятно. Сейчас форвард «Лос-Анджелеса» идёт на третьем месте в лиге по «вредности»: первое с большим отрывом держит игрок «Баффало» Расмус Ристолайнен (-43), и его уже не догнать, а на втором расположился одноклубник Ильи Дрю Даути (-35). У самого Ковальчука пока "-29", а чуть поодаль расположились форвард «Оттавы» Бобби Райан и защитник «Эдмонтона» Адам Ларссон (-27 у обоих). Чтобы гарантированно покинуть тройку худших Ковальчуку надо набрать в матче с «Вегасом» "+2", но пока неизвестно, попадёт ли россиянин вообще в состав. Показатель "+2" Ковальчук в нынешнем сезоне зарабатывал только дважды: 7 октября с «Детройтом» (это было ещё при Джоне Стивенсе) и 5 февраля в принципиальной для него игре с «Нью-Джерси».

9 игроков НХЛ, кто может набрать 100 очков за сезон. Давно такого не было Кучеров и Макдэвид уже преодолели этот рубеж.

Сколько хоккеистов наберут 100 очков?

Нынешний сезон может стать рекордным по количеству игроков, добравшихся до отметки в 100 баллов. Сейчас таковых уже пятеро: Кучеров, Макдэвид, Кейн, Драйзайтль и Маршан. На отметке в 98 баллов пока остановились Сидни Кросби, Джонни Годро и Натан Маккиннон, и каждому из них по силам в последней игре регулярного чемпионата набрать по 2 очка. Капитану «Тампы» Стивену Стэмкосу для сотни требуется набрать 3 пункта, а лидеру «Флориды» Александру Баркову — 6. Если же все 9 реальных претендентов на 100 баллов сделают необходимое, это превратит сезон-2018/19 в уникальный: последний раз такой урожай очковых «сотен» был зарегистрирован в чемпионате-2006/07.