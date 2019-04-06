Торторелла: Панарин с первого дня проявил себя как настоящий профессионал

Главный тренер «Коламбус Блю Джекетс» Джон Торторелла поделился мнением об игре форварда команды Артемия Панарина, набравшего в нынешнем сезоне 85 (28+57) очков. «Мундиры» обеспечили себе место в плей-офф НХЛ после выездного матча с «Нью-Йорк Рейнджерс» (3:2 Б).



«Панарин с первого дня проявил себя как настоящий профессионал. Это один из самых трудолюбивых ребят в команде и один из лучших в НХЛ в умении обыграть соперника один на один. Меня всегда это удивляло и продолжает удивлять, хотя я вижу его каждый день.



Забудьте о технике и прочих подобных вещах. Панарин может всё. Я действительно думаю, что он входит если не в тройку, то в пятёрку лучших игроков в НХЛ», — приводит слова специалиста официальный сайт лиги.

Торторелла: лучше Панарина уставшим никто не играет