Цулыгин: отсутствие Панина и Семёнова никак не повлияло на «Салават»

Главный тренер «Салавата Юлаева» Николай Цулыгин после матча с «Авангардом» (3:2 «ОТ) отметил, что отсутствие защитников Григория Панина и Алексея Семёнова не повлияло на команду.



«Отсутствие Панина и Семёнова никак не повлияло. Мы придерживались той же линии. Гареев играл постоянно, Сергиенко не играл месяца полтора. Каждый раз разговаривали с ним, говорили, что будет шанс и момент, когда он должен вступить в борьбу. Он молодец: вышел, перетерпел и здорово сыграл. Ему было тяжелее всех.



Сложно сейчас сказать, выбыл ли Панин до конца сезона. Не хотелось бы», — передаёт слова Цулыгина корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

Счёт в серии — 3-2 в пользу омского клуба. Шестая игра состоится в Уфе 8 апреля.