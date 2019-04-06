Цулыгин: первое звено для того и нужно, чтобы вести за собой команду

Главный тренер «Салавата Юлаева» Николай Цулыгин поделился мнением о матче с «Авангардом» (3:2 2ОТ).



«Очень хорошая, боевая игра. Настоящая игра плей-офф. Очень здорово, что мы смогли выиграть в овертайме, чтобы вернуться домой и сыграть для наших болельщиков. Каждый, кто выходил на лёд, полностью отдавался. От самого начала и до конца. Ребята, которые были в запасе, хорошо поддерживали и были единым коллективом. Поэтому сегодня и победили.



Конечно, будем надеяться, что успеем восстановиться. Серия продолжается. Если бы проиграли, то не надо было бы восстанавливаться. После выигрыша легче восстанавливаться. Для этого и есть первое звено, чтобы оно играло чуть больше других и вело за собой команду. Но все остальные очень здорово помогали. Каждый, кто был на льду, сделал не меньше.



Для каждой команды проблема, когда она играет в меньшинстве. Получается более энергозатратная игра. Даже если соперник не забил, инициатива всё равно переходит к ним, так как они владеют шайбой и начинают чувствовать игру. Это сложно, но никуда не денешься. Надо с этим справляться и выходить из этой ситуации.



Соперник здорово играет в большинстве. Выходят и забивают. Это больше их плюс, чем наш минус. Они выходят и реализуют свои моменты. Как только у них появляется шанс — сразу забивают. Значит, надо играть полностью две минуты сконцентрированно. Не давать шансов», — передаёт слова Цулыгина корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.