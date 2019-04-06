Бурмистров: с Бобковым два года жили в одной комнате. Знаю, куда бросать

Нападающий «Салавата Юлаева» Александр Бурмистров подвёл итоги матча с «Авангардом» (3:2 2ОТ).



«С ногой всё нормально, это плей-офф. Голевой бросок? Ничего хитрого. Просто с Бобковым с 15 лет в одной комнате жили два года. Так что знаю, куда бросать. Пора уже было забить. Мало голов от нашего звена. Польза есть, но от нас требуют голы. И мы от себя этого требуем. Оба вратаря хорошо играют, держат нас в игре. За счёт них серия держится прилично.



Панина, конечно, не хватает. Всех травмированных не хватает.



Не читал, что всего четыре раза команды отыгрывались с 1-3. Знаем, что в НХЛ команды отыгрывались. Есть куда стремиться.



Остались ли силы? Думаю, в той раздевалке аналогично. Все находятся в одинаковых условиях. Если бы мандраж был, то он бы и закончился», — передаёт слова Бурмистрова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

Посмотреть видео гола Бурмистрова также можно на официальном сайте КХЛ.