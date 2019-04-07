Василевский — лучший вратарь в сезоне НХЛ по победам, Бобровский — по шат-аутам

Сегодня, 7 апреля, завершился регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги сезона-2018/19.

Российский вратарь «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский стал лучшим вратарём в сезоне НХЛ по победам (39). Второе место занял голкипер «Коламбус Блю Джекетс» Сергей Бобровский (37), тройку лучших замкнул вратарь «Торонто Мэйпл Лифс» Фредерик Андерсен (36).

Бобровский занял первое место среди голкиперов по матчам на ноль (девять), на втором месте расположился вратарь «Вегас Голден Найтс» Марк-Андре Флёри (восемь), на третьем месте голкипер «Даллас Старз» Бен Бишоп (семь).

Лучший коэффициент надёжности продемонстрировал голкипер «Сент-Луис Блюз» Джордан Биннингтон (1,89), лучший процент отражённых бросков у Бишопа (93,4%).

«Русские сделали это!» Панарин и Бобровский вытащили «Коламбус» в плей-офф Самое последнее место в последнем вагоне. Но поездка состоится.