Евсеев — о матче «Салавата» в Уфе: с удовольствием бы сходил. Билетов нет

Главный тренер футбольного клуба «Уфа» Вадим Евсеев после победы в матче 22-го тура чемпионата России с «Ростовом» (1:0) ответил на вопрос, собирается ли он посетить шестой матч финала Кубка Гагарина в Восточной конференции между «Салаватом Юлаевым» и «Авангардом» (2-3).

«Пойду ли на хоккей? Говорят, билетов нет. Я бы с удовольствием сходил», — передаёт слова Евсеева корреспондент «Чемпионата» Иван Уральский.

Шестой матч финала Востока состоится в Уфе завтра, 8 апреля, начало матча — в 17:00 мск. В случае поражения для «Салавата» сезон будет завершён.

На пути к финалу конференции подопечные Боба Хартли прошли «Ак Барс» (4-0) и «Барыс» (4-1). Команда Николая Цулыгина, получившая шестой номер посева, переиграла «Металлург» (4-2) и «Автомобилист» (4-1).