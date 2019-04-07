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Пилинг — о ярком дебюте в НХЛ: что-то невероятное, чувствую себя как во сне

Пилинг — о ярком дебюте в НХЛ: что-то невероятное, чувствую себя как во сне
Хоккей / НХЛ

Нападающий «Монреаль Канадиенс» Райан Пилинг поделился эмоциями от дебютного матча в Национальной хоккейной лиге. Форвард забросил три шайбы в игре с «Торонто Мэйпл Лифс» (6:5 Б), а также реализовал победный буллит.

«Произошло что-то невероятное, чувствую себя как во сне. Я просто в шоке», — приводит слова Пилинга официальный сайт НХЛ.

Райан стал третьим игроком в истории «Монреаля», сделавшим как минимум хет-трик в дебютном матче в лиге. Ранее подобного достижения добивались Джо Мэлоун (пять шайб, 19 декабря 1917 года) и Алекс Смарт (хет-трик, 14 января 1943 года). Таким образом, Пилинг повторил достижение игрока «Монреаля» 76-летней давности. По дублю в дебютной игре в НХЛ также оформляли Джон Фергюсон и Орель Жоля.

Райан является чемпионом мира 2017 года среди юниорских команд, серебряным призёром молодёжного чемпионата мира 2019 года и бронзовым призёром МЧМ-2018 в составе сборной США.

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