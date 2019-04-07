Расписание игр первого раунда Кубка Стэнли 2019 года

Сегодня, 7 апреля, завершился регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги сезона-2018/19. Розыгрыш Кубка Стэнли стартует в ночь c 10 на 11 апреля мск.



Восточная конференция:



«Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Коламбус Блю Джекетс» (11, 13, 15, 17 апреля и, если потребуется, 20, 22 и 24 апреля),

«Вашингтон Кэпиталз» — «Каролина Харрикейнз» (12, 13, 16, 19 апреля и, если потребуется, 21, 23 и 25 апреля),

«Бостон Брюинз» — «Торонто Мэйпл Лифс» (12, 14, 16, 18 апреля и, если потребуется, 20, 22 и 24 апреля),

«Нью-Йорк Айлендерс» — «Питтсбург Пингвинз» (11, 13, 14, 17 апреля и, если потребуется, 19, 21 и 23 апреля).



Западная конференция:



«Калгари Флэймз» — «Колорадо Эвеланш» (12, 14, 16, 18 апреля и, если потребуется, 20, 22 и 24 апреля),

«Сан-Хосе Шаркс» — «Вегас Голден Найтс» (11, 13, 15, 17 апреля и, если потребуется, 19, 22 и 24 апреля),

«Нэшвилл Предаторз» — «Даллас Старз» (11, 14, 16, 18 апреля и, если потребуется, 21, 23 и 25 апреля),

«Виннипег Джетс» — «Сент-Луис Блюз» (11, 13, 15, 17 апреля и, если потребуется, 19, 21 и 23 апреля).



Действующим обладателем Кубка Стэнли является «Вашингтон». В финале плей-офф 2018 года «столичная» команда под руководством Барри Тротца переиграла «Вегас» (4-1) и впервые в истории стала обладателем трофея.

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