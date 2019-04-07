Кучеров попал на Панарина! Кто и с кем сыграет в плей-офф НХЛ

В НХЛ начинается самая вкусная часть сезона. Сегодня определились все пары первого раунда плей-офф, который начнётся на следующей неделе, рассказываем, кто и с кем сыграет. Расписание матчей лига должна объявить в ближайшее время.

Турнирная таблица плей-офф НХЛ сезона-2018/19

Восток

«Тампа» (1) — «Коламбус» (WC2)

Нас ждёт противостояние двух лучших вратарей сезона по количеству побед – Сергея Бобровского и Андрея Василевского. А также Кучеров против Панарина, Тортореллы против бывшей команды, с которой он выигрывал Кубок Стэнли. В остальном же, результат обещает быть предсказуемым. «Тампа» — самая сильная команда регулярки, и даже без Хедмана ей не должно составить труда пройти скромный «Коламбус». Посмотрим, помогут ли «мундирам» усиления в дедлайн, пока Дюшейн и Дзингел проявляют себя только периодически. Большая надежда возлагается на Бобровского, который в контрактный год должен показать, что может быть героем не только в регулярке, но и в матчах на вылет.

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«Бостон» (2) – «Торонто» (3)

Несомненно, принципиальное противостояние, которое возродилось в 2013 году, когда «Торонто» сначала отыгрался с 1-3, а затем в седьмом матче невероятным образом развалился в третьем периоде и упустил победу с 4:1. Но «Торонто» с тех пор сильно обновился и пытается заявить себе как о серьёзном претенденте на кубок, да и в «Бостоне» мало кто остался из того состава.

«Брюинз» ещё месяц назад выглядели скрытыми фаворитами, но затем стали много пропускать. У «Торонто» тоже давние проблемы с обороной, так что серия обещает быть яркой, результативной и длинной. Как в том году, когда команды доигрались в первом раунде до седьмого матча.

«Вашингтон» (1) – «Каролина» (WC1)

«Вашингтон» серьёзно намерен защищать титул, и у него есть для этого всё – практически не изменившийся состав, всё тот же кудесник Холтби в воротах, гениальный Кузнецов и Овечкин, которого не остановить. «Каролина» же вышла в плей-офф впервые за 10 лет и тоже не хочет на этом останавливаться. «Ураганы» будут бороться, но опыт и мощь на стороне «столичных».

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«Айлендерс» (2) — «Питтсбург» (3)

«Айлендерс» не заметили потери Тавареса, отчасти благодаря новому тренеру Барри Тротцу, который быстро наладил игру в обороне. Никто, кроме «островитян», в этом сезоне не пропустил меньше 200 шайб, и это не только заслуга дуэта Ленер-Грайсс, но и всей команды. Нынешние «Айлендерс», может, и не являются фаворитами на титул, но первый раунд им вполне по силам пройти.

У «Питтсбурга» выдался сложный сезон. Команда надолго осела на дне, потом проснулась. Сидни Кросби впервые за пять лет набрал 100 очков в сезоне, Малкин даже со всеми проблемами забил 20 и отдал 50. Конвейер по поставки молодёжи в «пингвинз» тоже налажен. Главный вопрос – насколько хорошо сыграет Мюррей?

Запад

«Калгари» (1) – «Колорадо» (WC2)

Ещё пару месяцев назад вряд ли кто ожидал, что «Колорадо» выйдет в плей-офф. Шансы оставались самые минимальные. Но первое звено шикарно провело финишный отрезок, а в воротах творил чудеса Грубауэр. Не помешала даже травма второго бомбардира команды Микко Рантанена.

И вряд ли «Колорадо» расстроилось, попав на победителя Востока, в Центральном дивизионе любая из вышедших команд выглядит мощнее и, главное, знает толк в кубковых битвах. А «Калгари» не выглядит непобедимой машиной, против них шанс есть, особенно если вернётся Рантанен.

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«Сан-Хосе» (2) – «Вегас» (3)

Интересная парочка. «Сан-Хосе» из последних 11 матчей выиграл два, и лишь однажды пропустил менее трёх шайб. «Акулы» не могут выбраться из затяжного кризиса, все лидеры стабильно набирают очки, но погрязли в жутких «минусах». Скажем прямо, Мартин Джонс совершенно не спасает. «Вегас» тоже завалил концовку, и тоже из-за вратаря, точнее, из-за его отсутствия. Флёри пропустил две недели из-за травмы нижней части тела, но вернулся как раз к плей-офф. Если он успел полностью восстановиться, то забить ему станет большой проблемой для «Сан-Хосе».

«Нэшвилл» (1) – «Даллас» (WC1)

В «Далласе» признают, что являются аутсайдерами пары с «Нэшвиллом». Ещё бы, «хищники» являются едва ли не лучшей командой Запада с зубодробительной обороной и достойным нападением, которое может стать ещё лучше, если в плей-офф проявят себя Симмондс и Гранлунд. Главный козырь «Далласа» — всё та же оборона. Её «звёзды» нарабатывали весь сезон и закончили первыми на Западе по пропущенным шайбам. А дальше надо полагаться на магию Радулова, Сегина и Бенна.

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«Виннипег» (2) — «Сент-Луис» (3)

«Сент-Луис» — ещё одна команда, которая зимой поднялась из небытия и чудом спасла сезон. Спасибо лидерам и молодому вратарю Биннингтону, которые затащили команду в плей-офф, играя в одном из самых сильных дивизионов. «Виннипег» же не только отдал первое место «Нэшвиллу», но и завалил концовку. Сказалось отсутствие двух основных защитников (Бафлин уже вернулся в состав) и не такая яркая игра Лайне. Да, у него 30 голов, но для финна это не «целых 30», а «всего». «Виннипег» уже не выглядит так грозно, как в прошлом сезоне, когда дошёл до финала Запада, можно даже сказать, что сейчас преимущество на стороне «Сент-Луиса».